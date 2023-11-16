Жители Самарской области могут выиграть автомобиль, путешествие мечты и миллионы других призов в честь 30-летия МТС

Цифровая экосистема объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и других российских компаний. В рамках акции будут разыграны 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.
МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.
"МТС в Самарской области работает около двух десятков лет. И за это время мы сделали множество проектов, которые делают город комфортнее для жителей — от масштабной "Виртуальной прогулки", рассказывающей о почти сотне самарских достопримечательностей, и аудиоспектакля по Волге до "коврового" покрытия 4G-сетью, обеспечивающей наших абонентов высокоскоростным интернетом. А теперь, в свой день рождения, мы дарим самарцам еще больше возможностей получить уникальные впечатления и исполнить мечту — побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером", — отмечает директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.
Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)