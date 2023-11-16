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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области могут выиграть автомобиль, путешествие мечты и миллионы других призов в честь 30-летия МТС

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и других российских компаний. В рамках акции будут разыграны 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

Фото: предоставлено МТС

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

"МТС в Самарской области работает около двух десятков лет. И за это время мы сделали множество проектов, которые делают город комфортнее для жителей — от масштабной "Виртуальной прогулки", рассказывающей о почти сотне самарских достопримечательностей, и аудиоспектакля по Волге до "коврового" покрытия 4G-сетью, обеспечивающей наших абонентов высокоскоростным интернетом. А теперь, в свой день рождения, мы дарим самарцам еще больше возможностей получить уникальные впечатления и исполнить мечту — побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером", — отмечает директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru.

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