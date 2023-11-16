Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает выгодное предложение к Черной пятнице. Клиенты могут купить популярные и качественные смартфоны Xiaomi и Infinix меньше чем за полцены в комплекте со страховкой и тремя месяцами связи. Бренды Infinix и Xiaomi наиболее востребованы в рознице Tele2 — по итогам 9 месяцев 2023 года их продажи выросли на 20% год к году.
Tele2 предлагает начать подготовку к Новому году и купить подарок на выгодных условиях. Акция приурочена к распродаже в рамках Черной пятницы, которая традиционно стартует в середине-конце ноября. Предложение доступно новым клиентам во всех точках продаж Tele2 и актуально до 4 декабря. Комплект включает смартфон со скидкой 55%, три месяца связи на оптимальном тарифе и защиту для гаджета.
Скидка 55% распространяется на две модели Infinix: Infinix HOT 30i 8/128G, Infinix HOT 30 8/128Gb. По акции можно также приобрести три модели Xiaomi: Xiaomi Redmi 10 °C 4/64Gb, Xiaomi Redmi Note 10S 128Gb, Xiaomi Redmi Note 10S 64Gb. На остальные устройства в рамках акции действует скидка до 40%.
Страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Она будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.
Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и мультиподписку MiXX со 100%-й скидкой на тот же период. MiXX позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также дает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.
Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru. При покупке по спецпредложению онлайн страховка и SIM-карта с услугами связи за три месяца добавятся в корзину автоматически. Все товары и услуги оплачиваются комплектом в одном чеке. При покупке в салоне надо просто сообщить консультанту о желании приобрести смартфон по акции "Черный — к выгоде". Подробная информация об условиях доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте.
Новые клиенты, которые подключаются к Tele2 в рамках акции, могут оценить преимущества пользования услугами оператора. Среди них возможность перенести в Tele2 остатки минут и гигабайтов от прошлого оператора, несгорающие пакеты услуг, которые легко менять на бонусы или продавать на "Маркете", заморозка цены до конца 2024 года.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)