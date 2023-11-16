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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис "Виртуальный оператор" помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса¹.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Билайн бизнес запустил новый продукт в линейке голосовых ассиcтентов — сервис "Виртуальный оператор". С помощью удобного интерфейса интернет-магазины, медицинские клиники, финансовые организации, службы доставки и представители других отраслей смогут автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами.

Объём мирового рынка речевой аналитики растёт ежегодно на 15,6% и к 2028 году достигнет 5,6 млрд долларов². Технологичные решения для автоматизации голосовых коммуникаций становятся всё более востребованными, т.к. они помогают бизнесу увеличить охват маркетинговых и информационных кампаний, повысить конверсию в продажи и лояльность клиентов, снизить затраты на контакт-центры¹.

До недавнего времени в билайн бизнес было два варианта голосовых ассистентов. Первый — "Голосовые кампании" на платформе телеком API (B2S-платформе), где можно настроить простые исходящие коммуникации. Например, если нужно подтвердить заказ или узнать, интересна ли клиенту рекламная акция. Второй вариант — голосовой ассистент с использованием технологий больших данных, который разрабатывается "под ключ" для конкретного заказчика.

С августа 2023 года линейку билайн бизнес дополнил платформенный сервис "Виртуальный оператор". Решение объединило простую настройку сценариев коммуникаций и синтез речи.

В сервисе "Виртуальный оператор" можно создать сценарии коммуникации разной степени сложности — через удобный конструктор или обратившись в службу поддержки билайн бизнес. Например, "Виртуальный оператор" может помочь записаться к врачу: уточнить необходимого специалиста, выбрать клинику, дату и время в онлайн-режиме³. Вся информация о записи может передаваться в CRM-систему (систему взаимодействия с клиентами) компании-заказчика⁴.

Если в сценарии используются переменные данные, например, нужно обращаться к клиенту по имени, называть номер заказа и его статус в режиме реального времени, "Виртуальный оператор" применяет технологии синтеза речи. В этом случае общие фразы озвучиваются с помощью предзаписанного голоса диктора, а переменные — с помощью синтезированной речи, которая создаётся на основе оригинала. Можно выбрать голос, который уже доступен на платформе, или записать свой голос бренда.

"Виртуальный оператор" может быть предоставлен в облаке (модель "ПО как услуга — SaaS") или установлен внутри информационного контура компании-заказчика (модель "лицензирование локального приложения — On-Premise").

"Мы подробно исследуем клиентские кейсы и стараемся предложить оптимальный набор сервисов билайн бизнес, исходя из нашей экспертизы. Расширенная линейка автоматизированных голосовых продуктов помогает подобрать вариант для задач разной сложности с учётом необходимой функциональности и доступной для клиента стоимости услуг. Для дальнейшего развития сервиса планируем в ближайшее время интегрировать его в нашу Облачную АТС", — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО "ВымпелКом".

¹ Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

² По оценке компании MordorIntelligence: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-speech-analytics-market-industry

³ билайн не производит анализ аудиозаписей самостоятельно, обработка осуществляется с использованием программного обеспечения компании партнёра. Оценка категорий данных не осуществляется. Заказчик гарантирует, что анализ аудиозаписей не противоречит законодательству РФ и осуществляется только при наличии у заказчика правовых оснований на соответствующую обработку.

⁴ Заказчик самостоятельно определяет содержание CRM данных, гарантирует, что они получены на законных основаниях и их использование не нарушает права третьих лиц.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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