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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла "Сочи"

СОЧИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 ноября, ХК "Лада" на выезде уступил "леопардам" в серии буллитов - 4:5.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Игра на черноморском побережье стала дебютной за "Ладу" для Никиты Михайлова, перешедшего в конце прошлой неделе в тольяттинский коллектив в результате обмена с "Авангардом" — форвард обосновался в третьей пятерке, вытеснив в запас Артема Иванюженкова. Кроме того, в состав вернулся Глеб Булычев, ставший седьмым защитником в заявке вместо Карима Вафина. Основным вратарем на матч вновь оказался Владислав Подъяпольский.

Приличная часть стартовой трети прошла с преимуществом сочинцев, которые стремились прервать свою девятиматчевую серию поражений, и на 4-й минуте они открыли счет — Матвей Мичков едва заметным движением клюшки под тольяттинскими воротами здорово подправил шайбу после дальнего броска Данилы Галенюка. 1:0. Пропустив первыми, "автозаводцы" не сразу включились в погоню и еще какое-то время отбивались от настойчивых атак "леопардов". Только незадолго до перерыва хоккеисты "Лады" постепенно принялись перехватывать инициативу и за 17 секунд до сирены все-таки сумели ликвидировать отставание. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Владислав Червоненко, уже упустивший до этого шикарную возможность отличиться, на этот раз был точен — форвард с острого угла поразил цель. 1:1.

Второй период тольяттинцы начали просто блестяще, буквально за полминуты дважды огорчив Михаила Бердина. Сперва Георгий Солянников забил в большинстве, неотразимо бросив от синей линии, а затем Дмитрий Кугрышев подобрал шайбу за воротами, смело полез на пятак и затолкал снаряд за ленточку — 1:3. К середине поединка "Лада" полностью контролировала ход матча, однако сочинцы всеми доступными средствами стремились исправить положение и за счет жесткой игры подняли градус противостояния до небес. В итоге все вылилось в потасовку между Данилой Галенюком и Михаилом Фисенко, которая разгорелась в результате силового приема защитника "леопаров" против Сергея Шумакова. Вскоре "автозаводцы", будучи в меньшинстве, заработали буллит, но Дмитрий Кугрышев его не реализовал, за что вскоре последовала расплата — Тимур Хафизов отработал на добивании при игре "5 на 4" и сократил отставание сочинцев до минимума. 2:3. Следом на площадке произошла еще одна стычка с участием четырех хоккеистов и по ее итогам численное превосходство заработали гости, очень быстро превратив его в гол. Дмитрий Кугрышев получил шайбу в районе ближнего борта и со средней дистанции точно зарядил низом, оформив дубль со второй попытки — 2:4.

В третьем игровом отрезке "Лада", к сожалению, не смогла сохранить отрыв, и к 50-й минуте на табло красовался ничейный счет. Сначала Марат Хуснутдинов воспользовался легкой неразберихой в рядах тольяттинской обороны после классного сейва Владислава Подъяпольского, а потом выход "2 в 1" реализовал Джереми Бракко — 4:4. В оставшееся время инициативой уже владели окончательно осмелевшие "леопарды", но "автозаводцы" сдержали резко возросший напор хозяев — так встреча перетекла в дополнительную пятиминутку.

В овертайме основные действия разворачивались у владений Владислава Подъяпольского, однако выявить победителя при игре "3 на 3" не удалось, а в серии буллитов чуточке точнее были сочинцы — на результативные попытки Джереми Бракко и Кирилла Рассказова тольяттинцы ответили лишь попаданием Сергея Шумакова. Итог — поражение "Лады" со счетом 4:5.

Теперь "автозаводцы" отправляются в Москву, где 18 ноября сразятся со "Спартаком".

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