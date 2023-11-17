Самарастат оценил октябрьскую инфляцию в 0,57%

Потребительские цены в Самарской области в октябре 2023 г. выросли на 0,57%, сообщает Самарастат.
Продовольственные товары подорожали на 1,06%, непродовольственные — 0,31%, услуги — 0,21%.
С начала года инфляция составила 5,57%. В прошлом году за 10 месяцев цены выросли на 11,46%.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻