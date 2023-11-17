16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Не торопитесь: начальник ГИБДД рассказал об особенностях вождения автомобиля осенью и зимой Госпитализирован мужчина, попавший в ДТП с грузовиком под Сызранью В Самаре под колесами иномарки погибла старушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте В Тольятти госпитализированы два человека, которые перевернулись на машине Лишенный водительских прав самарец на иномарке сбил пешехода

ДТП Происшествия

Не торопитесь: начальник ГИБДД рассказал об особенностях вождения автомобиля осенью и зимой

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Многолетняя статистика аварийности показывает, что в осенне-зимний период увеличивается количество ДТП. И это не случайные происшествия, а следствие того, что водители не придерживаются правил вождения в это время года, не учитывают особенности осенне-зимней дороги, выпадение осадков и перепады температуры.

Фото: предоставлено ЦУР Самарской области

Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

"Главные и самые непростительные нарушения — это превышение скорости, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность, — объясняет Юрий Некрасов. — Превышение скорости остается причиной большинства аварий, которые совершаются и новичками, и бывалыми водителями. Бездумно давить на газ крайне опасно в любой сезон, а в осенне-зимний период это настоящий приговор, потому что на скользкой дороге это чаще всего приводит к потере управляемости и заносу автомобиля. Как следствие — выезд на встречную полосу, вылет в кювет, столкновениям с другими транспортными средствами, наезд на пешеходов и прочие чрезвычайные ситуации. Так что не стоит торопиться".

Огромное количество аварий, по словам Некрасова, происходит из-за банальной рассеянности: отвлекся от дороги, заговорился, заслушался, задумался, и в результате не удостоверился в безопасности маневра, не справился с управлением автомобиля в сложных дорожных условиях, внезапно потерял траекторию движения, выехав на соседнюю или встречную полосу; "догнал" впереди идущую машину, не заметил запрещающего сигнала светофора.

"В осенне-зимнее время водители должны быть максимально собранными и не растрачивать свое внимание на собеседников, гаджеты, фаст-фуд и даже самые красивые пейзажи за окном, — обращает внимание Юрий Некрасов. — Ситуация на дороге меняется очень быстро. Только вы ехали по сухому асфальту, но внезапно на дороге может оказаться лужа. И вот уже водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу или съехал с дороги со всеми печальными последствиями".

С наступлением осени особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности ГИБДД региона рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

С начала этого года на дорогах Самарской области зарегистрировано 2495 ДТП, в которых погибло 265 человек и 3201 человек получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего причиной смерти людей становились столкновения автомобилей из-за выезда одного из них на встречную полосу, на втором месте — наезд на пешехода, на третьем — управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3