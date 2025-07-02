В Жигулевске госпитализирован водитель электровелосипеда, въехавший в два автомобиля

Во вторник, 1 июля, в 23:01 в Жигулевске 35-летний мужчина на электровелосипеде Heal thy City возле дома № 22 микрорайона В-1 допустил столкновение с ВАЗ-21123, который двигался во встречном направлении, а также допустил столкновение с буксируемым на гибкой сцепке ВАЗ-21120.

Водитель СИМ госпитализирован в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.