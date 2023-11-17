Власти Жигулевска предложили ввести дополнительную выплату для некоторых категорий студентов

Глава Жигулевска Илья Сухих инициировал введение в 2024 году дополнительной меры соцподдержки в виде денежной выплаты некоторым категориям студентов. В частности, речь идет о тех, кто получает образование по педагогическим специальностям в вузах Самарской области. Цель введения дополнительной меры - гарантированное возвращение на работу в образовательные организации Жигулевска. Проект решения опубликован на сайте Самарской губернской думы.
"Установить на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты студентам, получающим образование по педагогическим специальностям в высших образовательных организациях Самарской области, с целью гарантированного возвращения на работу в образовательные организации городского округа Жигулевск в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц", - отмечается в документе.
Проектом решения поясняется, что право на дополнительную меру соцподдержки имеют студенты, обучающиеся очно.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули