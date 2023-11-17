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Муниципалитеты Власть и политика

Власти Жигулевска предложили ввести дополнительную выплату для некоторых категорий студентов

ЖИГУЛЕВСК. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Жигулевска Илья Сухих инициировал введение в 2024 году дополнительной меры соцподдержки в виде денежной выплаты некоторым категориям студентов. В частности, речь идет о тех, кто получает образование по педагогическим специальностям в вузах Самарской области. Цель введения дополнительной меры - гарантированное возвращение на работу в образовательные организации Жигулевска. Проект решения опубликован на сайте Самарской губернской думы.

"Установить на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты студентам, получающим образование по педагогическим специальностям в высших образовательных организациях Самарской области, с целью гарантированного возвращения на работу в образовательные организации городского округа Жигулевск в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц", - отмечается в документе.

Проектом решения поясняется, что право на дополнительную меру соцподдержки имеют студенты, обучающиеся очно.

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