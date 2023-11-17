Власти Жигулевска предложили ввести дополнительную выплату для некоторых категорий студентов

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Глава Жигулевска Илья Сухих инициировал введение в 2024 году дополнительной меры соцподдержки в виде денежной выплаты некоторым категориям студентов. В частности, речь идет о тех, кто получает образование по педагогическим специальностям в вузах Самарской области. Цель введения дополнительной меры - гарантированное возвращение на работу в образовательные организации Жигулевска. Проект решения опубликован на сайте Самарской губернской думы.