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Страхование Финансы

Вопросы сотрудничества бизнеса России и Китая обсудили представители Страхового Дома ВСК и РКДС с Послом КНР в РФ

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 ноября состоялась рабочая встреча Чрезвычайного Полномочного Посла КНР в России Чжан Ханьхуэй спредседателем Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергеем Цикалюком, генеральным директором Страхового Дома ВСК Александром Тарновским и Исполнительным директором РКДС Евгением Маркиным.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках партнёрства "Мир без границ", обеспечение финансовой устойчивости и развития китайских компаний в России через инструменты страхования и перестрахования, а также перспективы взаимодействия в других приоритетных сферах.

Сергей Цикалюк указал на лидирующие позиции ВСК в работе с китайскими автопроизводителями, а также отметил важность планомерного развития отношений между бизнесом двух стран.

Александр Тарновский рассказал об успехах в работе ВСК с компаниями из КНР в области страхования строительно-монтажных рисков, производственного оборудования, грузов, космических и других рисков. Также генеральный директор рассказал об итогах рабочей поездки в Китай, в рамках которого делегация ВСК посетила ведущие страховые и IT-компании: OneConnect, ZhongAn Tech, Tencent, Sinosoft и другие. Специалисты смогли обменяться опытом работы с большими данными, практического применения искусственного интеллекта, создания программного обеспечения в сфере перестрахования.

"В настоящее время, в условиях экономических санкций со стороны стран Запада, всё более очевидной становится важность сотрудничества России и Китая в области машиностроения, поставки запчастей, медицины, IT-сфере", — отметил Чжан Ханьхуэй.

Александр Тарновский отметил, что ВСК, в свою очередь, одной из ключевых задач считает развитие партнерских связей с компаниями из КНР именно в этих сферах. "На данный момент мы уже осуществляем ряд проектов с китайскими коллегами и готовы развивать сотрудничество", — отметил генеральный директор ВСК.

В ходе встречи представители ВСК отметили важность приравнивания Российских рейтингов к текущим рейтингам Китайских рейтинговых агентств, таких как Dagong (Dagong Global Credit Rating Company Limited) или CCXI (China Chengxin International Credit Rating Co.)

Чжан Ханьхуэй подтвердил важность вопроса и предложил создать рабочую группу для его решения.

Российско-Китайский Деловой Совет, выступая в качестве платформы взаимодействия, поручился и далее содействовать укреплению связей российских и китайских компаний.

Также в ходе встречи господин Посол подтвердил свое участие в организованном ВСК "II-м Российско-Китайском Автопромышленном Форуме", который состоится 22 ноября 2023 года в Москве.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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