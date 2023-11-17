На пр. Ленина в Самаре стояли трамваи из-за обрыва провода

В пятницу, 17 ноября, на пр. Ленина в Самаре встали все трамваи. Сообщение об этом появилось около 9:00 в соцсетях.
Предположительной причиной очевидцы назвали отсутствие напряжения в сети.
В 9:39 в соцсетях появился официальный комментарий случившегося. По информации МП "ТТУ", после обрыва контактного провода движение трамваев было приостановлено. Возобновили его в оба направления в 9:16.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.