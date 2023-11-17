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Происшествия

На пр. Ленина в Самаре стояли трамваи из-за обрыва провода

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 ноября, на пр. Ленина в Самаре встали все трамваи. Сообщение об этом появилось около 9:00 в соцсетях.

Предположительной причиной очевидцы назвали отсутствие напряжения в сети.

В 9:39 в соцсетях появился официальный комментарий случившегося. По информации МП "ТТУ", после обрыва контактного провода движение трамваев было приостановлено. Возобновили его в оба направления в 9:16.

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