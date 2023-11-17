Зарина Плукчи возглавила Северо-Западный филиал банка "Открытие"

Руководитель банка "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи назначена новым управляющим Северо-Западным филиалом банка "Открытие".
Ключевой задачей Зарины Плукчи станет организация бесшовного присоединения регионального бизнеса банка к соответствующим бизнес-линиям банка ВТБ.
Старший вице-президент банка "Открытие" Михаил Иоффе, занимавший должность руководителя филиала с апреля 2018 года, покинул банк по соглашению сторон.
"Мы признательны Михаилу Юрьевичу за значительные бизнес-результаты, которые демонстрировал филиал все эти годы, — отметил Юрий Андресов, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие". — Уверен, что опыт Зарины Плукчи, а также слаженная работа профессиональной команды нашего петербургского подразделения позволят сохранить объем бизнеса и провести объединение с ВТБ эффективно и комфортно для клиентов".
Зарина Плукчи в 2011 году окончила Самарский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Карьеру в банковской сфере начала в 2003 году в "ХКФ Банке". В Группе ВТБ начала работу в ноябре 2013, перейдя в самарский филиал ВТБ24. В марте 2017 года заняла пост управляющего этим филиалом, а в начале 2018 года, после присоединения ВТБ24 к ВТБ, стала руководителем розничного бизнеса ВТБ в Самарской области. В июне 2018 года Зарина Плукчи перешла на должность бизнес-лидера банка "Открытие" в Самарской области, в качестве которого провела успешную интеграцию подразделений Бинбанка в региональную структуру "Открытия" и в разы увеличила бизнес-показатели объединенного банка в Самарской области.
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