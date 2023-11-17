АвтоВАЗ не исключает снижения производственного плана в пределах 10% в 2023 году

АвтоВАЗ не исключает снижения производственного плана в пределах 10% в 2023 г., сообщает ria.ru со ссылкой на заявления президента компании Максима Соколова.

По его словам, санкционные решения не прошли бесследно. "Это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью", — подчеркнул Соколов.

Между тем, он добавил, что производственный план может быть немного скорректирован, уточнив, что за первые 10 месяцев года компания уже выпустила 293 тыс. автомобилей. "Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", — заявил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин.