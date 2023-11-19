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Хоккей Спорт

Игроки "Лады" потерпели выездное поражение от "Спартака"

МОСКВА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 ноября, ХК "Лада" проиграл "Спартаку", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Москве.

Тольяттинцы создали в дебюте встречи несколько опасных моментов, однако на 3-й минуте пропустили — Александр Пашин на скорости ворвался в зону и со средней дистанции форвард "Спартака" зарядил в дальнюю "девятку". 1:0. Далее "Лада" продолжила действовать в наступательном ключе, стремясь поскорее исправить положение, да только хозяева не только удачно отбивались, но еще и демонстрировали завидную реализацию. Сперва Александр Бурмистров замкнул передачу Николая Голдобина, а потом уже сам Голдобин сработал на добивании, мастерски объехав владения Владислава Подъяпольского и занеся шайбу в открытый угол. 3:0. Практически сразу Владислав Семин заработал пятиминутный штраф за удар в голову соперника и неожиданно для многих при игре "4 на 5" тольяттинский коллектив сумел отличиться. Владислав Червоненко подобрал снаряд в углу площадки, выкатился на пятак и броском с неудобной руки за 24 секунды до сирены оставил Патрика Рибара не у дел — 3:1.

Следующая треть целиком прошла под диктовку "красно-белых", обрушивших шквал атак на ворота "Лады". Тольяттинцы стойко сдерживали натиск "Спартака" и попутно занимались поиском вариантов для контрвыпадов, однако на 34-й минуте произошел несчастный случай — Максим Цыплаков при попытке отдать пас на пятак попал в конек Максиму Минееву и шайба коварно отскочила в сторону, нырнув между щитков Владислава Подъяпольского прямиком в сетку. 4:1. До перерыва подопечные Олега Браташа смогли соорудить достойный ответ, разыграв эффектную комбинацию в чужой зоне, которую точным броском в касание завершил Дмитрий Кугрышев — 4:2.

В третьей двадцатиминутке скорости на площадке заметно упали, но это не помешало Николаю Голдобину оформить дубль — лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ на 44-й минуте забил в большинстве, хлестко щелкнув под перекладину. 5:2. На этом все вопросы о победителе были практически полностью сняты и до окончания поединка "Лада" лишь однажды познала радость гола. Тольяттинцы, находясь в меньшинстве, организовали атаку "3 в 1" и Никита Михайлов с передачи Максима Березина забросил свою первую шайбу в составе "автозаводцев" — 5:3. На этом и завершили, хотя тольяттинская команда под занавес матча даже рискнула поменять вратаря на шестого полевого, однако все было тщетно. Итог — поражение.

А уже в ближайший понедельник, 20 ноября, "Лада" сыграет на домашнем льду против минского "Динамо".

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