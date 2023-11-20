Самарцы решат, нужна ли городу новая школа на территории ЗИМ

Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений. На повестке - строительство новой школы на территории бывшего завода им. Масленникова. Информация об этом размещена в постановлении об общественных обсуждениях по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на сайте горадминистрации.
На обсуждение вынесены два земельных участка суммарной площадью около 30 тыс. кв. метров, расположенных на ул. Ново-Садовой. Предполагается, что здесь появится здание под дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой зданий в 24,8 метра.
Обсуждения продлятся с 18 ноября по 9 декабря. Перечень информационных материалов будет представлен на экспозиции в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа). Экспозиция будет открыта с 25 ноября по 2 декабря включительно.
Напомним, ранее стало известно, что школу на территории ЗИМ в Самаре планируют построить до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,3 млрд рублей. Возвести школу планируется в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". Также компания заключила концессию о создании школы в Тольятти мощностью 1200 мест, стоимостью строительства 1,9 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию тольяттинской школы также намечен на конец 2024 года.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻