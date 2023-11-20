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Общество

Самарцы решат, нужна ли городу новая школа на территории ЗИМ

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений. На повестке - строительство новой школы на территории бывшего завода им. Масленникова. Информация об этом размещена в постановлении об общественных обсуждениях по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на сайте горадминистрации.

 

На обсуждение вынесены два земельных участка суммарной площадью около 30 тыс. кв. метров, расположенных на ул. Ново-Садовой. Предполагается, что здесь появится здание под дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой зданий в 24,8 метра.

Обсуждения продлятся с 18 ноября по 9 декабря. Перечень информационных материалов будет представлен на экспозиции в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа). Экспозиция будет открыта с 25 ноября по 2 декабря включительно.

Напомним, ранее стало известно, что школу на территории ЗИМ в Самаре планируют построить до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,3 млрд рублей. Возвести школу планируется в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". Также компания заключила концессию о создании школы в Тольятти мощностью 1200 мест, стоимостью строительства 1,9 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию тольяттинской школы также намечен на конец 2024 года.

 

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Последние комментарии

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