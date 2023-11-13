Школу на территории ЗИМ в Самаре планируют построить до конца 2024 года

В Самаре до конца 2024 года планируют ввести в эксплуатацию школу на территории завода им. Масленникова мощностью 675 мест. Информация об этом размещена в документе об итогах социально-экономического развития Самарской области за 2023 год и прогнозе развития на 2024-й, плановый период 2025-2025 годов.

Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,3 млрд рублей. Возвести школу планируется в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". Также компания заключила концессию о создании школы в Тольятти мощностью 1200 мест, стоимостью строительства 1,9 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию тольяттинской школы также намечен на конец 2024 года.

Работа по заключению концессионных соглашений о создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях Самарской области с привлечением федерального софинансирования ведется планомерно. В 2023 году она продолжилась.

"По результатам отбора Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в соответствии с государственной программой РФ "Развитие образования (далее — отбор) подтверждено финансирование 6 школ Самарской области общей мощностью 5 575 ученических мест со сроком ввода до 2024 года", - отмечается в сообщении.

В рамках первой очереди отбора была определена школа на 1500 мест в селе Лопатино Волжского района, ее ввели в эксплуатацию в августе 2023 года.

В рамках второй очереди отбора подтверждено софинансирование из федерального бюджета строительства трех школ в Самаре и Тольятти общей мощностью 2 200 мест, стоимостью строительства 3,9 млрд. рублей со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2023 года.

"В рамках третьей очереди отбора заключены концессионные соглашения с ООО "ПроШкола" о создании двух школ: в Тольятти (мощностью 1 200 мест, стоимостью строительства 1,9 млрд. рублей, со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года) и в Самаре на территории завода имени А. А. Масленникова (мощностью 675 мест, стоимостью строительства 1,3 млрд. рублей, со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года)", - сказано в документах.