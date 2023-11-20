За пятницу и выходные в Самарской области поймали 43 пьяных водителя

В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, в Самарской области сотрудники автоинспекции остановили 43 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Кроме того, на дорогах остановили 16 автомобилистов без водительских удостоверений. 181 водителя наказали за нарушение правил тонировки, а 33 — за неправильную перевозку детей.

Помимо этого, 71 автомобилист не пропустил пешеходов на переходе. Сами же пешеходы переходили дорогу в неположенном месте 86 раз.