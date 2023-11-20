За пятницу и выходные в Самарской области поймали 43 пьяных водителя

В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, в Самарской области сотрудники автоинспекции остановили 43 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кроме того, на дорогах остановили 16 автомобилистов без водительских удостоверений. 181 водителя наказали за нарушение правил тонировки, а 33 — за неправильную перевозку детей.
Помимо этого, 71 автомобилист не пропустил пешеходов на переходе. Сами же пешеходы переходили дорогу в неположенном месте 86 раз.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.