Согласно данным Центрального банка России, "Ингосстрах" занимает первое место по итогам первого полугодия 2023 года по количеству урегулированных страховых случаев по ОСАГО, каско, имуществу юридических лиц, а также второе место по выплатам в сегменте страхования грузов.

Рынок ОСАГО по итогам шести месяцев 2023 года вырос на 28,8% и составил 152 млрд рублей. Основным драйвером роста рынка стал пересмотр тарифного коридора Банком России.

Рынок автокаско за этот же период вырос на 16,6% и составил 120 млрд рублей.

Объем страхового рынка имущества юридических лиц составил по первому полугодию 2023 года 72 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок страхования грузов, несмотря на сложную конъюнктуру, показал уверенный рост на 29,5% до 18 млрд рублей.

"Ингосстрах" всегда действует в интересах клиента и строит свою работу, основываясь на его потребностях. Мы используем все свои возможности, крепкие рабочие отношения с партнерами и накопленную за десятилетия работы на рынке экспертизу для сохранения высокого уровня клиентского сервиса", — комментирует Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".

"Ингосстрах" постоянно совершенствует клиентский путь во всех каналах коммуникации, в том числе и в мобильном приложении. Пользователи приложения могут получить от менеджера запрос о недостающих документах и загрузить их — для этого не придется ездить в офис, что значительно ускоряет весь процесс. Узнать о принятии решения об урегулировании страхового случая, статусе осмотра авто, сроках ремонта и дальнейших шагах тоже можно в IngoMobile. Для клиентов доступны в том числе такие опции, как вызов эвакуатора при ДТП, техпомощь при поломке, вызов аварийного комиссара. Сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис", — отмечает Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

"Стратегический курс нашей компании направлен на развитие технологичности и совершенствование качества урегулирования страховых случаев. По некрупным и стандартным убыткам мы предоставляем нашим клиентам возможность подать заявление на урегулирование убытков через личный кабинет как на сайте, так и в мобильном приложении, что помогает значительно сократить как финансовые, так и временные трудозатраты клиентов. Такая форма подачи заявления оптимизирует и уменьшает количество необходимых бумажных документов для процесса урегулирования страхового случая и в целом упрощает всю процедуру", — комментирует Дмитрий Мелехин, директор департамента корпоративного бизнеса "Ингосстраха".