Согласно данным Центрального банка России, "Ингосстрах" занимает первое место по итогам первого полугодия 2023 года по количеству урегулированных страховых случаев по ОСАГО, каско, имуществу юридических лиц, а также второе место по выплатам в сегменте страхования грузов.
Рынок ОСАГО по итогам шести месяцев 2023 года вырос на 28,8% и составил 152 млрд рублей. Основным драйвером роста рынка стал пересмотр тарифного коридора Банком России.
Рынок автокаско за этот же период вырос на 16,6% и составил 120 млрд рублей.
Объем страхового рынка имущества юридических лиц составил по первому полугодию 2023 года 72 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рынок страхования грузов, несмотря на сложную конъюнктуру, показал уверенный рост на 29,5% до 18 млрд рублей.
"Ингосстрах" всегда действует в интересах клиента и строит свою работу, основываясь на его потребностях. Мы используем все свои возможности, крепкие рабочие отношения с партнерами и накопленную за десятилетия работы на рынке экспертизу для сохранения высокого уровня клиентского сервиса", — комментирует Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".
"Ингосстрах" постоянно совершенствует клиентский путь во всех каналах коммуникации, в том числе и в мобильном приложении. Пользователи приложения могут получить от менеджера запрос о недостающих документах и загрузить их — для этого не придется ездить в офис, что значительно ускоряет весь процесс. Узнать о принятии решения об урегулировании страхового случая, статусе осмотра авто, сроках ремонта и дальнейших шагах тоже можно в IngoMobile. Для клиентов доступны в том числе такие опции, как вызов эвакуатора при ДТП, техпомощь при поломке, вызов аварийного комиссара. Сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис", — отмечает Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
"Стратегический курс нашей компании направлен на развитие технологичности и совершенствование качества урегулирования страховых случаев. По некрупным и стандартным убыткам мы предоставляем нашим клиентам возможность подать заявление на урегулирование убытков через личный кабинет как на сайте, так и в мобильном приложении, что помогает значительно сократить как финансовые, так и временные трудозатраты клиентов. Такая форма подачи заявления оптимизирует и уменьшает количество необходимых бумажных документов для процесса урегулирования страхового случая и в целом упрощает всю процедуру", — комментирует Дмитрий Мелехин, директор департамента корпоративного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.