В конце октября Страховой Дом ВСК завершил первый One Day Offer — мероприятие, направленное на привлечение квалифицированных IT-специалистов в различные подразделения и digital проекты компании. Потенциальные соискатели могли получить предложение о работе сразу после онлайн собеседования. Всего в мероприятии приняли участие более 250 специалистов, 8 из них получили оффер от ВСК.
27-28 октября состоялся первый One Day Offer Страхового Дома ВСК. Целью мероприятия стало привлечение лучших middle и senior IT-специалистов для работы в Agile-поездах и IT -подразделениях компании.
Для участия в One Day Offer соискателям было необходимо только подать заявку в специальном разделе на сайте ВСК и подключиться к встрече в Zoom. Причем собеседования проводились непосредственно нанимающими менеджерами компании. В ходе текущего мероприятия соискателям были доступны вакансии в трех agile-поездах:
- Команда оптимизации внутренних ресурсов, которая занимается повышением операционной эффективности компании
- Команда развития платформенных решений, которая отвечает за создание IT-инструментов
- Команда, решающая вопросы использования моделей в анализе данных для принятия взвешенных и экономически обоснованных бизнес-решений.
По итогам One Day Offer самыми востребованными специальностями стали: разработчик C#, системный аналитик, автотестировщик, QA-инженер, DEVOPS-инженер, Java-разработчик, Fronted-разработчик, DataScientist, Риск-технолог.
"Страховой Дом ВСК является одним из лидеров цифровой трансформации страховой отрасли. Поэтому частью стратегии компании является привлечение цифровых талантов. Рынок труда в IT — это сверхконкурентная среда и скорость принятия решений становится одним из ключевых факторов в борьбе за таланты. ONE DAY OFFER — это эффективный метод привлечения IT-специалистов. ВСК предлагает соискателям, помимо стандартных мотивационных программ, широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста. У нас есть собственная DevOps-платформа, продуктовая платформа, продуктовая фабрика и платформа разработки, созданные программистами для программистов. В наших релизных Agile-поездах работают более 700 специалистов, которые создают одни из лучших цифровых продуктов в InsurTech", — отмечает Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.