В конце октября Страховой Дом ВСК завершил первый One Day Offer — мероприятие, направленное на привлечение квалифицированных IT-специалистов в различные подразделения и digital проекты компании. Потенциальные соискатели могли получить предложение о работе сразу после онлайн собеседования. Всего в мероприятии приняли участие более 250 специалистов, 8 из них получили оффер от ВСК.

27-28 октября состоялся первый One Day Offer Страхового Дома ВСК. Целью мероприятия стало привлечение лучших middle и senior IT-специалистов для работы в Agile-поездах и IT -подразделениях компании.

Для участия в One Day Offer соискателям было необходимо только подать заявку в специальном разделе на сайте ВСК и подключиться к встрече в Zoom. Причем собеседования проводились непосредственно нанимающими менеджерами компании. В ходе текущего мероприятия соискателям были доступны вакансии в трех agile-поездах:

Команда оптимизации внутренних ресурсов, которая занимается повышением операционной эффективности компании

Команда развития платформенных решений, которая отвечает за создание IT-инструментов

Команда, решающая вопросы использования моделей в анализе данных для принятия взвешенных и экономически обоснованных бизнес-решений.

По итогам One Day Offer самыми востребованными специальностями стали: разработчик C#, системный аналитик, автотестировщик, QA-инженер, DEVOPS-инженер, Java-разработчик, Fronted-разработчик, DataScientist, Риск-технолог.

"Страховой Дом ВСК является одним из лидеров цифровой трансформации страховой отрасли. Поэтому частью стратегии компании является привлечение цифровых талантов. Рынок труда в IT — это сверхконкурентная среда и скорость принятия решений становится одним из ключевых факторов в борьбе за таланты. ONE DAY OFFER — это эффективный метод привлечения IT-специалистов. ВСК предлагает соискателям, помимо стандартных мотивационных программ, широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста. У нас есть собственная DevOps-платформа, продуктовая платформа, продуктовая фабрика и платформа разработки, созданные программистами для программистов. В наших релизных Agile-поездах работают более 700 специалистов, которые создают одни из лучших цифровых продуктов в InsurTech", — отмечает Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом ВСК.