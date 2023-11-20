В Самаре будут судить серийного похитителя авторегистраторов

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 36-летнего местного жителя, обвиняемого в серии автокраж. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В деле четыре эпизода, а общая сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. Первые преступления произошли в мае и июне 2023 года. Злоумышленник разбивал стекло дверей машин, припаркованных во дворах, и забирал видеорегистраторы. Еще одна кража произошла в июле во дворе на пр. Кирова. Вор действовал по той же схеме.
По версии следствия, украденное самарец продавал случайным прохожим.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.