В Самаре будут судить серийного похитителя авторегистраторов

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 36-летнего местного жителя, обвиняемого в серии автокраж. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В деле четыре эпизода, а общая сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. Первые преступления произошли в мае и июне 2023 года. Злоумышленник разбивал стекло дверей машин, припаркованных во дворах, и забирал видеорегистраторы. Еще одна кража произошла в июле во дворе на пр. Кирова. Вор действовал по той же схеме.

По версии следствия, украденное самарец продавал случайным прохожим.