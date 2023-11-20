Ирина Лебедева назначена заместителем генерального директора Tele2 по коммерческой деятельности

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о том, что заместителем генерального директора компании по коммерческой деятельности назначена Ирина Лебедева.
В составе управленческой команды Tele2 Ирина Лебедева будет принимать непосредственное участие в формировании стратегии компании и отвечать за достижение стратегических и операционных целей в сфере развития продуктового портфеля, продаж и обслуживания клиентов.
В прямое подчинение Ирины переходят следующие структурные подразделения Tele2:
— управление по продажам и развитию массового сегмента;
— дирекция по стратегическому развитию продуктового портфеля;
— дирекция по развитию цифрового канала;
— дирекция по управлению клиентским опытом;
— дирекция по аналитике больших данных;
— дирекция по развитию и реализации проекта LTE-450;
— направление коммерческого контроллинга.
Ирина Лебедева окончила факультет экономики и управления предприятиями связи Московского технического университета связи и информатики. Она обладает обширной экспертизой и многолетним опытом управления функциями продукта, клиентского сервиса, цифровых каналов продаж и маркетинга крупных федеральных компаний в различных отраслях. До прихода в Tele2 Ирина входила в состав правления и являлась вице-президентом финансовой группы БКС, а до этого работала на позиции управляющего директора "Московской биржи". Более 16 лет она проработала в сфере телекома, где занимала ряд ключевых позиций в различных функциях компаний "Вымпелком" и МТС. Ранее Ирина возглавляла функции маркетинга и клиентского сервиса в федеральной автодилерской компании "Независимость".
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