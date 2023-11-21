Нападающий Павел Куликов подписан ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробное соглашение с нападающим Павлом Куликовым.

Куликов (14.01.1992, 185-87) — воспитанник нижнекамского хоккея и большую часть своей профессиональной карьеры провел в системе родного "Нефтехимика", выступая за команды МХЛ и КХЛ. Также 31-летний форвард играл за "Дизель" и "Автомобилист", а на старте нынешнего сезона выходил на площадку в составе омского "Авангарда", но за 9 матчей не отметился набранными очками.

Отметим, что форвард ранее вызывался в юниорскую и молодежную сборные России, а в 2012 году стал серебряным призером МЧМ.

В составе "Лады" Куликов будет выходить на площадку под номером 72.