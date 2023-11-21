В Самарской области глава поселения заплатит штраф в 30 тыс. руб. за отсутствие опашки села

Прокуратурой Клявлинского района и специалистами Управления государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства минсельхоза по Самарской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере защиты лесов.
Проверкой установлено, что в пожароопасный сезон жители с. Ерыкла сельского поселения Черный Ключ не защищены минерализованной полосой (опашкой) шириной от возможных пожаров лесов, которые граничат с сельским поселением.
Нарушения были устранены в кратчайшие сроки, опашка приведена в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время постановление прокурора рассмотрено Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский. Главе сельского поселения Черный Ключ назначен штраф в размере в размере 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
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