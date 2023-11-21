В Самарской области глава поселения заплатит штраф в 30 тыс. руб. за отсутствие опашки села

Прокуратурой Клявлинского района и специалистами Управления государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства минсельхоза по Самарской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере защиты лесов.

Проверкой установлено, что в пожароопасный сезон жители с. Ерыкла сельского поселения Черный Ключ не защищены минерализованной полосой (опашкой) шириной от возможных пожаров лесов, которые граничат с сельским поселением.

Нарушения были устранены в кратчайшие сроки, опашка приведена в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время постановление прокурора рассмотрено Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский. Главе сельского поселения Черный Ключ назначен штраф в размере в размере 30 тыс. рублей.