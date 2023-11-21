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Страхование Финансы

Больше возможностей онлайн: "Ингосстрах" запустил получение экстренной помощи на дорогах в IngoMobile

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" продолжает развивать онлайн-сервисы для своих клиентов. Теперь помимо дистанционного оформления полисов и страховых событий по каско и ОСАГО, страхованию путешествующих, имущественному и ипотечному страхованию, а также страхованию от несчастного случая, клиенты могут получить и экстренную помощь на дорогах.

Больше не нужно связываться с оператором по телефону — клиенты "Ингосстраха", у которых есть полис "АвтоКаско", с помощью мобильного приложения могут воспользоваться услугой эвакуатора с места ДТП. Если у застрахованных дополнительно подключены опции техпомощи при поломке, вызова аварийного комиссара и использование такси или каршеринга при ожидании ремонта авто, то эти услуги теперь тоже можно получить в IngoMobile за пару кликов.

Заявка от клиента в приложении обрабатывается за несколько минут и специалисты сразу же выезжают на место происшествия. Эвакуация авто, долив топлива, замена колеса, подзарядка аккумулятора, помощь в оформлении происшествия — это еще не весь перечень услуг, которыми клиенты "Ингосстраха" могут воспользоваться с помощью мобильного приложения IngoMobile.

"Мы регулярно улучшаем возможности нашего мобильного приложения и теперь, помимо урегулирования убытков, клиенты могут получить экстренную помощь на дороге в самых распространенных ситуациях: поломке авто, спущенном колесе или разряженном аккумуляторе. Мы знаем, как такие моменты могут испортить день и изменить планы, поэтому максимально оперативно после оформления заявки наши специалисты уже выезжают на помощь клиенту — все для того, чтобы они чувствовали себя уверенно с надежной защитой и помощью нашей компании", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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