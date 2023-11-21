Больше возможностей онлайн: "Ингосстрах" запустил получение экстренной помощи на дорогах в IngoMobile

"Ингосстрах" продолжает развивать онлайн-сервисы для своих клиентов. Теперь помимо дистанционного оформления полисов и страховых событий по каско и ОСАГО, страхованию путешествующих, имущественному и ипотечному страхованию, а также страхованию от несчастного случая, клиенты могут получить и экстренную помощь на дорогах.
Больше не нужно связываться с оператором по телефону — клиенты "Ингосстраха", у которых есть полис "АвтоКаско", с помощью мобильного приложения могут воспользоваться услугой эвакуатора с места ДТП. Если у застрахованных дополнительно подключены опции техпомощи при поломке, вызова аварийного комиссара и использование такси или каршеринга при ожидании ремонта авто, то эти услуги теперь тоже можно получить в IngoMobile за пару кликов.
Заявка от клиента в приложении обрабатывается за несколько минут и специалисты сразу же выезжают на место происшествия. Эвакуация авто, долив топлива, замена колеса, подзарядка аккумулятора, помощь в оформлении происшествия — это еще не весь перечень услуг, которыми клиенты "Ингосстраха" могут воспользоваться с помощью мобильного приложения IngoMobile.
"Мы регулярно улучшаем возможности нашего мобильного приложения и теперь, помимо урегулирования убытков, клиенты могут получить экстренную помощь на дороге в самых распространенных ситуациях: поломке авто, спущенном колесе или разряженном аккумуляторе. Мы знаем, как такие моменты могут испортить день и изменить планы, поэтому максимально оперативно после оформления заявки наши специалисты уже выезжают на помощь клиенту — все для того, чтобы они чувствовали себя уверенно с надежной защитой и помощью нашей компании", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.