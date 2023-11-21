Больше возможностей онлайн: "Ингосстрах" запустил получение экстренной помощи на дорогах в IngoMobile

"Ингосстрах" продолжает развивать онлайн-сервисы для своих клиентов. Теперь помимо дистанционного оформления полисов и страховых событий по каско и ОСАГО, страхованию путешествующих, имущественному и ипотечному страхованию, а также страхованию от несчастного случая, клиенты могут получить и экстренную помощь на дорогах.

Больше не нужно связываться с оператором по телефону — клиенты "Ингосстраха", у которых есть полис "АвтоКаско", с помощью мобильного приложения могут воспользоваться услугой эвакуатора с места ДТП. Если у застрахованных дополнительно подключены опции техпомощи при поломке, вызова аварийного комиссара и использование такси или каршеринга при ожидании ремонта авто, то эти услуги теперь тоже можно получить в IngoMobile за пару кликов.

Заявка от клиента в приложении обрабатывается за несколько минут и специалисты сразу же выезжают на место происшествия. Эвакуация авто, долив топлива, замена колеса, подзарядка аккумулятора, помощь в оформлении происшествия — это еще не весь перечень услуг, которыми клиенты "Ингосстраха" могут воспользоваться с помощью мобильного приложения IngoMobile.

"Мы регулярно улучшаем возможности нашего мобильного приложения и теперь, помимо урегулирования убытков, клиенты могут получить экстренную помощь на дороге в самых распространенных ситуациях: поломке авто, спущенном колесе или разряженном аккумуляторе. Мы знаем, как такие моменты могут испортить день и изменить планы, поэтому максимально оперативно после оформления заявки наши специалисты уже выезжают на помощь клиенту — все для того, чтобы они чувствовали себя уверенно с надежной защитой и помощью нашей компании", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".