"Росгосстрах" стал генеральным партнером катка на Красной площади

29 ноября на главной площади Москвы уже в 18 раз начнет свою работу известный на всю страну ГУМ-Каток, генеральным партнером которого в этом году выступила СК "Росгосстрах".

В самом центре столицы развернутся традиционные городские зимние гуляния, красочная иллюминация, праздничная атмосфера, самые вкусные пончики в кафе и безупречный лед, на котором гости смогут увидеть логотип "Росгосстраха", старейшей страховой компании страны.

Чтобы чувствовать себя увереннее во время катания, посетители смогут приобрести страховку от несчастных случаев по специальной цене. Полис СК "Пульс" (дочерняя компания "Росгосстраха") — цифровой, он легко оформляется онлайн. Покупателю нужно лишь навести экран телефона на QR-код, размещенный в лайтбоксах в кассовых зонах или на баннере на сайте продажи билетов. Страховка для катания на коньках стоит всего от 205 рублей в день. В один полис можно включить до 5 человек, то есть, всю семью или компанию друзей.

Одна из главных и уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка — бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Эксклюзив этого года — мастер-классы Олимпийской чемпионки (2018), чемпионки мира (2019) и Европы (2018) Алины Загитовой.

По соседству с ГУМ-Катком завлекает яркими огнями хлебосольная ГУМ-ярмарка, где москвичей и гостей столицы ждут традиционные зимние угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеная картошка с огурчиками и грибочками. И, по традиции Старого Света, глинтвейн, колбаски гриль, венские вафли, жареные каштаны. Вокруг — хоровод палаток с сувенирами: жостовские подносы, хохломская игрушка, оренбургские платки, печатные пряники, елочные игрушки и новогодние подарки.