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Страхование Финансы

Журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" — лучшее бренд-медиа 2023 года

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" обладатель премии Investment Leaders Award 2023. Проект признан победителем в номинации "Лучшее бренд-медиа" в категории "Информационная поддержка".

Премия Investment Leaders вручается наиболее успешным участникам инвестиционного рынка в различных сферах. Победителей определяет Экспертный совет, в состав которого входят известные общественные деятели, руководители крупнейших бизнесов, специалисты в области финансов и представители органов власти.

"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК, где авторы простым языком объясняют, как решить проблемы, связанные с авто, домом, путешествиями, здоровьем и спортом. Задача проекта — помочь читателю разобраться в сложных нюансах конкретной проблемы без какого-либо опыта, а также вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно.

В 2022 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей. В 2022 году команда проекта выпустила подкаст с лучшими статьями, которые авторы "ВыИскали" написали с редкими узкопрофильными экспертами или приглашенными героями. Также был запущен проект "Обещаю себе" — чек-лист с 30 обещаниями на следующий год, в которые входят как глобальные цели, например, покупка машины, так и желания поменьше, такие как поиск хобби. Сегодня на аккаунты бренд-медиа подписаны более 200 тысяч человек. В 2023 был сделан редизайн сайта. Теперь он соответствует темпу жизни молодой аудитории, с которой мы стали работать в этом году. Миссия "ВыИскали" — сделать медиа ответов на вопросы взрослой жизни: какую машину выбрать, как не болеть осенью и другие вопросы молодых профессионалов на пороге принятия больших решений в своей жизни.

"Страховой Дом ВСК стремится помогать клиентам сделать их жизнь проще, комфортнее и безопаснее. В этом плане журнал "ВыИскали" стал полезным и современным инструментом коммуникации с аудиторией. Проект учитывает интересы клиентов и помогает людям эффективно инвестировать в собственную жизнь, пользоваться страховыми и другими финансовыми решениями. Спасибо экспертному сообществу за высокую оценку, а команде журнала — за потрясающую работу", — заявил создатель журнала "ВыИскали", руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Александр Охрименко.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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