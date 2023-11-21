Журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" — лучшее бренд-медиа 2023 года

Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" обладатель премии Investment Leaders Award 2023. Проект признан победителем в номинации "Лучшее бренд-медиа" в категории "Информационная поддержка".
Премия Investment Leaders вручается наиболее успешным участникам инвестиционного рынка в различных сферах. Победителей определяет Экспертный совет, в состав которого входят известные общественные деятели, руководители крупнейших бизнесов, специалисты в области финансов и представители органов власти.
"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК, где авторы простым языком объясняют, как решить проблемы, связанные с авто, домом, путешествиями, здоровьем и спортом. Задача проекта — помочь читателю разобраться в сложных нюансах конкретной проблемы без какого-либо опыта, а также вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно.
В 2022 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей. В 2022 году команда проекта выпустила подкаст с лучшими статьями, которые авторы "ВыИскали" написали с редкими узкопрофильными экспертами или приглашенными героями. Также был запущен проект "Обещаю себе" — чек-лист с 30 обещаниями на следующий год, в которые входят как глобальные цели, например, покупка машины, так и желания поменьше, такие как поиск хобби. Сегодня на аккаунты бренд-медиа подписаны более 200 тысяч человек. В 2023 был сделан редизайн сайта. Теперь он соответствует темпу жизни молодой аудитории, с которой мы стали работать в этом году. Миссия "ВыИскали" — сделать медиа ответов на вопросы взрослой жизни: какую машину выбрать, как не болеть осенью и другие вопросы молодых профессионалов на пороге принятия больших решений в своей жизни.
"Страховой Дом ВСК стремится помогать клиентам сделать их жизнь проще, комфортнее и безопаснее. В этом плане журнал "ВыИскали" стал полезным и современным инструментом коммуникации с аудиторией. Проект учитывает интересы клиентов и помогает людям эффективно инвестировать в собственную жизнь, пользоваться страховыми и другими финансовыми решениями. Спасибо экспертному сообществу за высокую оценку, а команде журнала — за потрясающую работу", — заявил создатель журнала "ВыИскали", руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Александр Охрименко.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.