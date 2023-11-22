При пожаре в селе Кошки погиб человек

В среду, 22 ноября, примерно в 1:45 произошел пожар на ул. Советская, 42 в с. Кошки, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 30 кв. м. На его тушение были направлены пять человек, которые, используя две автоцистерны, ликвидировали пожар в 2:20.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб один человек, личность которого устанавливается. Еще один человек был эвакуирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.