Спортивные достижения Самарской области представят на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

В Москве продолжает работу выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Экспозиция Самарской области знакомит жителей Москвы и гостей столицы с красотами, достопримечательностями и достижениями нашего региона. В их числе — и спортивные успехи Самарской области.

Запланирована насыщенная программа с участием звезд спорта 63 региона. Среди них — олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова, победитель Паралимпийских игр легкоатлетка Николь Родомакина, серебряные призеры Олимпийских игр по фехтованию братья Кирилл и Антон Бородачевы, титулованная самарская баскетболистка Ольга Артешина, чемпионка Европы по каратэ Анна Чернышева, чемпион страны по фигурному катанию Егор Базин, обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев и многие другие.

Все желающие больше узнать о развитии самарского спорта смогут принять участие в мастер-классах, фотосессиях с маскотами, встречах и автограф-сессиях со спортсменами, лекциях руководителей спортивных федераций, которые расскажут о своих уникальных проектах, которые реализуются на территории Самарской области. А также запланированы прямые трансляции спортивных матчей. Так, гости стенда увидят один из главных спортивных объектов Самарского региона — спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенный в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Будем дружно болеть за баскетболистов "Самары" в матче Единой лиги ВТБ против белорусского клуба "Минск".

В спортивных викторинах посетители смогут выиграть билеты на матчи профессиональных клубов и спортивную атрибутику. 1 декабря на стенде отметим День хоккея. В праздничный день руководство ХК "Лада" разыграет поездку в Тольятти на домашний матч. Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом сезоне наша команда вернулась в элиту российского хоккея. Сегодня "Лада" успешно выступает в Континентальной хоккейной лиге и находится в лидирующей тройке Восточной конференции.

10 декабря вместе с футбольными клубами "Крылья Советов" и "Акрон" отметим Всемирный день футбола. На выставку приедут действующие футболисты и почетные ветераны. Также у юных поклонников футбола и их родителей будет уникальная возможность познакомиться с работой двух лучших в стране футбольных академий.

Заслуженный мастер спорта России по шашкам Олег Дашков проведет сеанс одновременной игры. Соперником международного гроссмейстера сможет стать каждый.

Напомним, проведение международной выставки-форума "Россия" утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые в ХХI веке главные достижения нашей страны можно увидеть на одной площадке. Выставка вызывает у посетителей гордость за свою страну.

"Всех интересуют достижения нашей страны, а они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает Международная выставка-форум "Россия", — отметил Владимир Путин.

Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день — 12 апреля, в День космонавтики.

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