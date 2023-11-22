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Страхование Финансы

В прошедшем сезоне в "Росгосстрахе" был рост обращений по укусам клещей

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В уходящем "клещевом" сезоне "Росгосстрах" обеспечил страховыми полисами "РГС Защита от клеща" почти 1 миллион россиян. В компании подсчитали, что в 2023 году приняли более 22,5 тыс. обращений от клиентов, которые столкнулись с укусами. Это более чем на 5% выше, нежели в 2022 году.

Лидерами по числу обращений в этом году стали:

  • Кировская область — 5679;
  • Костромская область — 3591;
  • Новосибирская область — 2992;
  • Ярославская область — 2127;
  • Красноярский край — 1513;
  • Челябинская область — 937;
  • Томская область — 831;
  • Удмуртия — 697;
  • Кемеровская область — 648;
  • Алтайский край — 630.

"Жители неблагоприятных в плане клещей регионов отлично знают, что эти паукообразные переносят возбудителей энцефалита, боррелиоза и геморрагической лихорадки, поэтому в случае укуса нужно действовать быстро, — отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Именно в этом основная ценность страховых полисов: по ним можно моментально получить профессиональную консультацию, какие тесты и анализы сдать, а главное — куда обратиться в своем городе и регионе. Это весьма полезный сервис при стоимости полиса около 300 рублей, что при расчете на год его действия составляет меньше 1 рубля в день. Помимо консультаций, более 10% клиентов "Росгосстраха", столкнувшихся с укусами в этом сезоне, также компенсировали расходы за медикаменты, поскольку в их случае потребовалась не только диагностика, но и лечение".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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