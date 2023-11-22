ХК "Лада" и "Металлург" произвели обмен спортсменами

Хоккейные клубы "Лада" и "Металлург" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебираются Александр Государев и Петр Михальченко, а в Новокузнецке свою карьеру продолжит Владислав Курбатов - нападающий пополнил состав "автозаводцев" по ходу текущего регулярного чемпионата КХЛ, но принял участие только в одном матче.

Государев - воспитанник новокузнецкого "Металлурга" и свою карьеру начал в прошлом сезоне в молодежной команде "Кузнецкие Медведи". В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ 18-летний форвард провел 12 игр и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности "+1".

Михальченко тоже является воспитанником новокузнецкого клуба, и 18-летний нападающий проводит дебютный сезон на профессиональном уровне - за 22 матча в МХЛ он уже заработал 10 (4+6) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.

Соглашения с обоими хоккеистами действуют еще до конца сезона 2025/2026. На лед в составе тольяттинской "молодежки" Государев будет выходить под номером 43, а Михальченко - под номером 50.