25 ноября музей Алабина отметит день рождения

Музей Алабина 25 ноября отметит день рождения. В честь праздника в этот день посетить экспозицию можно будет бесплатно с 10:00 до 18:00 (6+), сообщает пресс-служба музея.
"Также свободно можно будет принять участие в фотосессии с 11:00 до 14:00, поиграть в игры с 13:00 до 15:00. Мастер-классы в 11:00 и в 14:00 — за символическую плату в 150 рублей", - отмечается в сообщении.
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