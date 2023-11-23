25 ноября музей Алабина отметит день рождения

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Музей Алабина 25 ноября отметит день рождения. В честь праздника в этот день посетить экспозицию можно будет бесплатно с 10:00 до 18:00 (6+), сообщает пресс-служба музея.