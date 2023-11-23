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Музеи и выставки Культура

25 ноября музей Алабина отметит день рождения

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Алабина 25 ноября отметит день рождения. В честь праздника в этот день посетить экспозицию можно будет бесплатно с 10:00 до 18:00 (6+), сообщает пресс-служба музея.

"Также свободно можно будет принять участие в фотосессии с 11:00 до 14:00, поиграть в игры с 13:00 до 15:00. Мастер-классы в 11:00 и в 14:00 — за символическую плату в 150 рублей", - отмечается в сообщении.

 

 

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