В Самарской области дети переключились с TikTok на мессенджеры

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети, вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. В Самарской области тренд совпадает с общероссийским, сообщили эксперты МегаФона. В основе исследования — обезличенные данные абонентов, использующих тариф "МегаФон Kids".
В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году*, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.
Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п. п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.
Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п. п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.
Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитория активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов ("ВкусВилл", "Магнит"). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.
Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.
Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным спросом на тариф "МегаФон Kids", число подключений которого с января выросло на 19%, а с октября прошлого года — на 44%. Одно из его главных преимуществ — защита детей от нежелательного контента: выбранные родителями ресурсы и сайты 18+ будут недоступны для просмотра. Кроме того, тариф ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.
* Данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)