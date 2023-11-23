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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области дети переключились с TikTok на мессенджеры

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети, вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. В Самарской области тренд совпадает с общероссийским, сообщили эксперты МегаФона. В основе исследования — обезличенные данные абонентов, использующих тариф "МегаФон Kids".

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году*, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п. п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п. п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитория активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов ("ВкусВилл", "Магнит"). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным спросом на тариф "МегаФон Kids", число подключений которого с января выросло на 19%, а с октября прошлого года — на 44%. Одно из его главных преимуществ — защита детей от нежелательного контента: выбранные родителями ресурсы и сайты 18+ будут недоступны для просмотра. Кроме того, тариф ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.

* Данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года

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