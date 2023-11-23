Еще больше выгоды: "Ингосстрах" объявляет о "Черной пятнице"

"Ингосстрах" традиционно принимает участие в акции "Черная пятница": с 24 ноября клиенты могут оформить страховой полис на максимально выгодных условиях и получить кешбэк от "Инго Экосистемы".
Благодаря акции можно сэкономить 10% при приобретении полисов страхования квартиры, страхования путешественников по России и за рубеж, страхования от несчастного случая, ДМС и страхования на случай укуса клеща. Также можно получить выгоду в 15% на подписку "Инго Здоровье". Условия действительны с 24 по 26 ноября на сайте или в мобильном приложении IngoMobile по промокоду BF23.
Клиенты могут оформить страхование квартиры онлайн и защитить ее от таких распространенных рисков, как пожар, залив или кражи. Дополнительно к полису можно добавить страхование ответственности перед соседями, и тогда, если их имуществу будет причинен вред, "Ингосстрах" выплатит возмещение. При покупке полиса страхования путешествующих клиент может быть уверен в том, что получит медицинскую помощь в любой стране, а сервисный центр будет на связи для решения проблем круглосуточно. В свою очередь, полис страхования от несчастного случая поможет получить компенсацию при травмах. Страховку можно оформить для детей, которые посещают спортивные секции, а также для людей, которые занимаются любительским, профессиональным или экстремальным спортом. Благодаря подписке "Инго Здоровье" клиенты могут посещать любимые клиники, проходить исследования, сдавать анализы и ходить к стоматологам с экономией до 20%. Также в рамках подписки доступна круглосуточная поддержка и консультации медицинского контакт-центра "Ингосстраха", проверка назначений для исключения ненужного лечения, а также бесплатный вызов скорой помощи и услуги стационара до 7 дней без необходимости отдельной оплаты при экстренной госпитализации в случае травмы.
Также клиенты, которые в период в 24 по 26 ноября купят полисы "Ингосстраха", получат повышенный кешбэк за страховки от Инго Экосистемы. При оплате картой "Ингосстрах Бонус" застрахованным вернется 30% от суммы страховки Ингорублями. Для пользователей других банковских карт кешбэк составит 20%. Предложение от Инго Экосистемы распространяется на страховки, заключенные впервые, на все полисы добровольного страхования для физических лиц, а также на ОСАГО при условии оплаты полиса картой "Ингосстрах Бонус".
"Помимо полиса по выгодной цене, мы даем возможность нашим клиентам получить повышенный кешбэк в Инго Экосистеме. Все накопленные Ингорубли можно потратить на новые полисы, сертификаты в популярные магазины и сервисы, а также на покупку билетов или бронирование отелей. Уверена, что клиенты оценят возможности и предложения нашей экосистемы", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".
"Черная пятница" — это отличная возможность приобрести необходимые страховые продукты с выгодой и застраховать свое здоровье и имущество. Мы не первый год принимаем участие в акции, и видим, что интерес к ней у наших клиентов растет, именно поэтому мы предлагаем расширенный перечень полисов по выгодной стоимости для максимальной страховой защиты", — отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".
Условия акции распространяются на действующих и новых клиентов, которые заключают первичные договоры страхования с "Ингосстрахом" без применения опции рассрочки платежей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.