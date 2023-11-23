Еще больше выгоды: "Ингосстрах" объявляет о "Черной пятнице"

"Ингосстрах" традиционно принимает участие в акции "Черная пятница": с 24 ноября клиенты могут оформить страховой полис на максимально выгодных условиях и получить кешбэк от "Инго Экосистемы".

Благодаря акции можно сэкономить 10% при приобретении полисов страхования квартиры, страхования путешественников по России и за рубеж, страхования от несчастного случая, ДМС и страхования на случай укуса клеща. Также можно получить выгоду в 15% на подписку "Инго Здоровье". Условия действительны с 24 по 26 ноября на сайте или в мобильном приложении IngoMobile по промокоду BF23.

Клиенты могут оформить страхование квартиры онлайн и защитить ее от таких распространенных рисков, как пожар, залив или кражи. Дополнительно к полису можно добавить страхование ответственности перед соседями, и тогда, если их имуществу будет причинен вред, "Ингосстрах" выплатит возмещение. При покупке полиса страхования путешествующих клиент может быть уверен в том, что получит медицинскую помощь в любой стране, а сервисный центр будет на связи для решения проблем круглосуточно. В свою очередь, полис страхования от несчастного случая поможет получить компенсацию при травмах. Страховку можно оформить для детей, которые посещают спортивные секции, а также для людей, которые занимаются любительским, профессиональным или экстремальным спортом. Благодаря подписке "Инго Здоровье" клиенты могут посещать любимые клиники, проходить исследования, сдавать анализы и ходить к стоматологам с экономией до 20%. Также в рамках подписки доступна круглосуточная поддержка и консультации медицинского контакт-центра "Ингосстраха", проверка назначений для исключения ненужного лечения, а также бесплатный вызов скорой помощи и услуги стационара до 7 дней без необходимости отдельной оплаты при экстренной госпитализации в случае травмы.

Также клиенты, которые в период в 24 по 26 ноября купят полисы "Ингосстраха", получат повышенный кешбэк за страховки от Инго Экосистемы. При оплате картой "Ингосстрах Бонус" застрахованным вернется 30% от суммы страховки Ингорублями. Для пользователей других банковских карт кешбэк составит 20%. Предложение от Инго Экосистемы распространяется на страховки, заключенные впервые, на все полисы добровольного страхования для физических лиц, а также на ОСАГО при условии оплаты полиса картой "Ингосстрах Бонус".

"Помимо полиса по выгодной цене, мы даем возможность нашим клиентам получить повышенный кешбэк в Инго Экосистеме. Все накопленные Ингорубли можно потратить на новые полисы, сертификаты в популярные магазины и сервисы, а также на покупку билетов или бронирование отелей. Уверена, что клиенты оценят возможности и предложения нашей экосистемы", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".

"Черная пятница" — это отличная возможность приобрести необходимые страховые продукты с выгодой и застраховать свое здоровье и имущество. Мы не первый год принимаем участие в акции, и видим, что интерес к ней у наших клиентов растет, именно поэтому мы предлагаем расширенный перечень полисов по выгодной стоимости для максимальной страховой защиты", — отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".

Условия акции распространяются на действующих и новых клиентов, которые заключают первичные договоры страхования с "Ингосстрахом" без применения опции рассрочки платежей.