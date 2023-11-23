Детский сад "Конфетное дерево" одним из первых присоединился к нацпроекту "Демография"

Самарский детский сад "Конфетное дерево" один из первых принял участие в нацпроекте "Демография" в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Благодаря этому было создано 49 дополнительных мест в ясельной группе — для малышей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет.

Программа обеспечила вновь созданные места профессиональным, интерактивным, доступным и качественным оборудованием — все расходы взял на себя федеральный бюджет. О том, какие еще плюсы от нацпроекта получило учреждение, родители, а самое главное — дети, рассказала директор детского сада Светлана Николаева.

В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту В частных детских садах Самары создано более 631 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. При этом посещение частного дошкольного учреждения не обременит родительский бюджет лишними расходами — стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Об этом "Волга Ньюс" рассказали в Самарском управлении министерства образования и науки Самарской области.

Детский сад "Конфетное дерево" — это мир детства, наполненный интересными занятиями, прогулками, чуткими взрослыми, которые умеют подбирать ключик к сердцу, талантам и способностям каждого ребенка. Главный принцип детского сада — индивидуальный подход к каждому ребенку. Для детей младшего возраста обучение строится в игровой форме. Игры помимо развлекательного характера направлены на развитие интеллектуальных качеств и физических навыков наших детей.

В каждой возрастной группе проводятся семейные мастер-классы "Моя мама и Я", в которых родитель и ребенок участвуют вместе. Дети вместе с педагогами готовят театрализованные представления по мотивам произведений различных детских писателей. На представления приглашают родителей. Дети вовлечены в процесс с моментами определения темы спектакля и до его премьеры.

В детском саду предусмотрено четырехразовое сбалансированное питание. Понимая как важен первый опыт взаимодействия ребенка в коллективе, общение в группе сверстников, детский сад "Конфетное дерево" поможет получить навык общения, раскрыть его таланты и личностные качества в максимально комфортных условиях.

"Несмотря на то что наш детский сад был создан как частное дошкольное учреждение на коммерческой основе, благодаря нацпроекту "Демография" у родителей появилась возможность оплаты за детский сад на уровне оплаты муниципального сада — сейчас размер платы составляет 230 рублей в день", — говорит руководитель учреждения.

Она уверена, что государство очень вовремя пришло на помощь родителям, одновременно их дети получают качественное дошкольное образование, внимательное, чуткое отношение воспитателя каждому ребёнку, тем более что это очень важно для их маленького возраста. При достижении ребёнком возраста 3 лет, некоторые родители перешли в "Конфетное дерево" на коммерческую основу и посещают садик до сих пор.

"Мы очень рады, что попали под такой проект в сад " Конфетное дерево". Отношение к деткам одинаковое, воспитатели и заведующая прекрасные. Спасибо огромное воспитателю Дамире Анатольевне за ее работу!", — говорит Виктория Рогачева, ребенок которой пришел в "Конфетное дерево" по нацпроекту. Она даже не верила, что такое возможно — раньше частные детские сады казались ей дорогим удовольствием. Сейчас ее ребенок посещает муниципальный сад, но очень скучает по "Конфетному дереву".

"Желаю детскому саду "Конфетное дерево" только процветания и, конечно же, сохранить этот проект, потому что это большая палочка-выручалочка для многих родителей. В наше время и так все платно везде, а тут есть возможность отдать малыша в хороший сад с хорошей ценой", — рассказывает Виктория Рогачёва.

Юлия Башунова тоже рада, что получила возможность воспользоваться программой. "Очень удобная программа, — говорит она. — Выбрали сад около дома, быстро оформились и начали посещать. Хотелось бы, чтобы и в будущем она действовала, особенно в данном детском саду".

Напомним, что в частных детских садах Самары создано 631 дополнительное место для детей от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".