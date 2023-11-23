В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту

В частных детских садах Самары создано более 631 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. При этом посещение частного дошкольного учреждения не обременит родительский бюджет лишними расходами — стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Об этом "Волга Ньюс" рассказали в Самарском управлении министерства образования и науки Самарской области.

Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" и продлится на весь период действия нацпроекта. Разрабатывалась она в помощь семьям, у которых дети не смогли попасть в обычный детский сад из-за нехватки мест.

Как рассказала руководитель управления Вера Халаева, дополнительные места за это время приняли уже множество малышей. Комплектование групп происходит в течение всего учебного года и по достижению детям 3 лет или в связи с получением направления в муниципальный сад, предоставленные частными садами дополнительные места освобождаются — на них принимают других малышей по нацпроекту "Демография".

Самое главное, что зачисление в частный детский сад по нацпроекту не влияет на дату постановки на очередь в муниципальное учреждение, т. е. место не теряется. Как правило, к 3 годам ребенок туда уже переводится в порядке очереди. Впрочем, не все родители хотят, чтобы ребенок покидал частный детсад, к которому успел привыкнуть, и заключают договор о продолжении обучения по коммерческой стоимости.

По приказу Министерства просвещения РФ частным детским садам, создавшим дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, предоставлены субсидии из федерального бюджета. Учреждениям выделены средства в объеме 123,4 тыс. рублей на оснащение одного места средствами обучения и воспитания.

Стать участником программы может каждый частный детский сад в городе, отвечающий определенным требованиям. Как рассказала директор Центра развития ребенка — Детский сад "Конфетное дерево" Светлана Николаева, дошкольное учреждение должно выполнять два главных условия: принимать на дополнительные места в ясельных группах детей и устанавливать плату за их пребывание не выше максимального размера родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Екатерина Круглова, руководитель частного детского сада "Мальвина" — еще один участник программы, дала пошаговое объяснение действий для тех родителей, кто хочет воспользоваться возможностью, предоставленной нацпроектом.

Сначала родители должны выбрать детский сад — актуальный перечень всех детских садов, которые участвуют в проекте "Демография", находится на сайте Самарского управления министерства образования и науки Самарской области.

Далее им нужно обратиться к руководству учреждения и выяснить, есть ли в садике свободные места. При их наличии ребенок будет зачислен. Какие-либо требования к родителям сверх этого не установлены.

На сегодняшний день в программе участвуют 12 частных детских садов, расположенных в различных районах города: АНОО "Интеллект-плюс" (ДО), АНОО ДЦ "Белые кораблики", АНОО ДО ЦРР "Конфетное дерево", АНОО ДО ЦРР "Кроха", АНОО ДО "Мальвина", АНОО ДО "МИР ДЕТСТВА", АНОО ДО "Наша Кроха", АНО "Оранжевое Cолнце", АНООДО Детский сад "Пирамидка", АНО ДО "Планета Детства+", АНОО ДО ЦРР "Планета Детства Самара" и АНО ДО "Радуга".

Родители малышей, благодаря нацпроекту, смогли выйти на работу или обрести новую профессию, получив определенную помощь от государства.

"Я рада, что есть такой проект, как "Демография" и что мы в нем участвуем. Он действительно помогает родителям пристроить деток в дошкольное образовательное учреждение на хороших и доступных условиях. Самое главное, что ребенок под присмотром и с ним занимаются воспитатели. А мама может выйти на работу", — делится своей радостью Виктория Хрипунова, ребенок которой посещал детский сад "Конфетное дерево".

Вера Халаева, Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области:

— Благодаря реализации государственной программы "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" многие семьи, стоящие в очереди в ожидании места в муниципальном детском саду, наконец-то получили такую возможность. Тем самым решается сразу несколько проблем: частично снижается дефицит мест в дошкольных учреждениях, особенно в густонаселенных районах города, кроме того мамы и папы получают возможность выйти на работу или пройти обучение и получить новую профессию.