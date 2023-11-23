В гости к "Мальвине": частный детский сад стал лидером по реализации нацпроекта

Начиная с 2020 года, самарская Автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Мальвина" работает по программе федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта "Демография". За это время здесь создали 175 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет, в том числе и для многодетных семей.

Широкому участию в программе способствовала развитая сеть "Мальвины": филиалы детского сада расположены сразу в нескольких районах Самары: в Промышленном, Октябрьском, Советском и Ленинском районах. Всего в городе работает 8 филиалов. О том, как реализуется национальный проект, рассказала директор АНОДО "Мальвина" Екатерина Круглова.

В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту В частных детских садах Самары создано более 631 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. При этом посещение частного дошкольного учреждения не обременит родительский бюджет лишними расходами — стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Об этом "Волга Ньюс" рассказали в Самарском управлении министерства образования и науки Самарской области.

"Для того чтобы попасть к нам в детский сад, родители во-первых должны выбрать учреждение из перечня частных садов, участвующих в проекте "Демография". Все они есть на сайте Самарского управления Министерства образования и науки региона", — объясняет руководитель.

Далее им нужно обратиться в детский сад по указанному телефону контакта, где они получат консультацию по необходимому пакету документов для оформления ребенка в детский сад и наличию свободных мест в данном детском саду. Далее родителем заполняется пакет документов, и происходит зачисление ребенка при наличии свободного места в выбранный филиал.

Важно, что право на очередь в муниципальный детский сад при участии в программе родители не теряют. Как только ребенку исполнится 3 года, они могут вернуться в очередь, перейти в муниципальный сад (если их очередь к тому моменту подошла) или остаться в "Мальвине", подписав договор на коммерческой основе.

"Родители с благодарностью приняли такую заботу государства, — делится Екатерина Круглова. — Ведь созданные дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет позволяют мамам при желании раньше вернуться на работу. При этом будущие родители уверены в том, что к появлению их малыша все готово и его ждут в детском саду".

Обстановка в "Мальвине" максимально удобна и безопасна. Полезно используются сборные элементы, мебель, с помощью которой можно создавать многоцелевые пространства. Как внутренний интерьер, так и внешний должны быть привлекательны для ребенка и вызывать интерес.

"Так, например, в наших филиалах помещения и их обстановка спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой. Мебель трансформируется под разные задачи и легко перемещается. Создавая предметно-развивающую среду, мы попытались сделать ее разнообразной, яркой, информативно богатой для того, чтобы максимально ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, обеспечить индивидуальное и гармоничное развитие ребенка", — объясняет руководитель.

В свою очередь, родители не скрывают положительных эмоций. "Мы ходим в частный детский сад "Мальвина" по программе демография. Садик что надо! Уютный, ухоженный. Чувствуется, что все делается с умом и любовью. Педагоги внимательные, ребенок идет в сад с удовольствием, каждый день познаёт что-то новое. С детьми каждый день занимаются, не для галочки, а работают на результат", — делится мама Анастасия Позднякова.

С ней согласны и другие родители. "В группе, да и в саду, всегда чисто и самое главное — приятная, теплая атмосфера. Администрация корректная и контактная, всегда можно подойти и задать интересующий вопрос, и что немаловажно получить четкий ответ. Одним словом — садик отличный, ведите своих детей, не пожалеете. Так держать! Будем советовать ваш сад всем-всем-всем!", — пишет свой отзыв Валентина Немнонова.

Напомним, что в частных детских садах Самары создано 631 дополнительное место для детей от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".