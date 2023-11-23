В гости к "Мальвине": частный детский сад стал лидером по реализации нацпроекта

Начиная с 2020 года, самарская Автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Мальвина" работает по программе федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта "Демография". За это время здесь создали 175 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет, в том числе и для многодетных семей.
Широкому участию в программе способствовала развитая сеть "Мальвины": филиалы детского сада расположены сразу в нескольких районах Самары: в Промышленном, Октябрьском, Советском и Ленинском районах. Всего в городе работает 8 филиалов. О том, как реализуется национальный проект, рассказала директор АНОДО "Мальвина" Екатерина Круглова.
"Для того чтобы попасть к нам в детский сад, родители во-первых должны выбрать учреждение из перечня частных садов, участвующих в проекте "Демография". Все они есть на сайте Самарского управления Министерства образования и науки региона", — объясняет руководитель.
Далее им нужно обратиться в детский сад по указанному телефону контакта, где они получат консультацию по необходимому пакету документов для оформления ребенка в детский сад и наличию свободных мест в данном детском саду. Далее родителем заполняется пакет документов, и происходит зачисление ребенка при наличии свободного места в выбранный филиал.
Важно, что право на очередь в муниципальный детский сад при участии в программе родители не теряют. Как только ребенку исполнится 3 года, они могут вернуться в очередь, перейти в муниципальный сад (если их очередь к тому моменту подошла) или остаться в "Мальвине", подписав договор на коммерческой основе.
"Родители с благодарностью приняли такую заботу государства, — делится Екатерина Круглова. — Ведь созданные дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет позволяют мамам при желании раньше вернуться на работу. При этом будущие родители уверены в том, что к появлению их малыша все готово и его ждут в детском саду".
Обстановка в "Мальвине" максимально удобна и безопасна. Полезно используются сборные элементы, мебель, с помощью которой можно создавать многоцелевые пространства. Как внутренний интерьер, так и внешний должны быть привлекательны для ребенка и вызывать интерес.
"Так, например, в наших филиалах помещения и их обстановка спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой. Мебель трансформируется под разные задачи и легко перемещается. Создавая предметно-развивающую среду, мы попытались сделать ее разнообразной, яркой, информативно богатой для того, чтобы максимально ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, обеспечить индивидуальное и гармоничное развитие ребенка", — объясняет руководитель.
В свою очередь, родители не скрывают положительных эмоций. "Мы ходим в частный детский сад "Мальвина" по программе демография. Садик что надо! Уютный, ухоженный. Чувствуется, что все делается с умом и любовью. Педагоги внимательные, ребенок идет в сад с удовольствием, каждый день познаёт что-то новое. С детьми каждый день занимаются, не для галочки, а работают на результат", — делится мама Анастасия Позднякова.
С ней согласны и другие родители. "В группе, да и в саду, всегда чисто и самое главное — приятная, теплая атмосфера. Администрация корректная и контактная, всегда можно подойти и задать интересующий вопрос, и что немаловажно получить четкий ответ. Одним словом — садик отличный, ведите своих детей, не пожалеете. Так держать! Будем советовать ваш сад всем-всем-всем!", — пишет свой отзыв Валентина Немнонова.
Напомним, что в частных детских садах Самары создано 631 дополнительное место для детей от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.