"Традиции плюс инновации": детский сад "Интеллект-плюс" приглашает детей по нацпроекту

В обществе бытует миф о том, что частный детский сад — это очень дорогое, а потому недоступное удовольствие. Теперь же, благодаря нацпроекту "Демография", частные дошкольные учреждения Самары могут посещать дети от 1,5 до 3 лет по стоимости государственного или муниципального детского сада.
О том, почему платный детский сад — отличная альтернатива государственным дошкольным учреждениям, рассказала Вера Солкина, директор автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Интеллект-плюс" (дошкольное отделение).
Частный детский сад "Интеллект-плюс" на 150 мест открылся в 2019 году. Учреждение работает по принципу "традиции плюс инновации", при этом учитываются индивидуальные особенности ребенка. У детей есть возможность посещать дополнительные занятия в рамках рабочего дня: научный центр, английский язык, робототехника, рисование, мультстудия, спортивные секции, школа дошкольника. По индивидуальному запросу предоставляется возможность заниматься песочной анимацией, вокалом, йогой, большим теннисом, посещать экспериментариум или индивидуальные занятия с логопедом и психологом.
Цель детского сада "Интеллект-плюс" — развить способности ребенка и создать для него уникальные возможности. В саду работают квалифицированные воспитатели и педагоги, в штате свой медицинский персонал. Для прогулок есть собственная охраняемая территория с мягким покрытием. В группах отдельные спальные комнаты, теплые полы. Пищу готовят на собственной кухне.
Посещать "Интеллект-плюс" могут дети от 1,5 до 7 лет. И не только по коммерческой стоимости — как только вступил в действие нацпроект "Демография", детский сад стал его участником. Теперь в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" родители получили возможность пользоваться услугами по стоимости муниципальных садов Самары.
Группы в детском саду разделены на три уровня: ясли (1,5–3 года), средняя группа (3–5 лет) и подготовительная группа (5–7 лет). Образовательная траектория продумана с учетом возрастных особенностей детей: активно используются разные виды и формы деятельности, чтобы подготовить воспитанников к успешному обучению в школе. В самой младшей группе делается акцент на развитие навыков самообслуживания и коммуникативных умений, в средней — на развитие эмоционального интеллекта, в старшей — на подготовку к школе и создание учебной мотивации.
В каждой группе детского сада — до 20-25 воспитанников, с которыми работают два воспитателя, занимающихся образовательной деятельностью, помощник воспитателя, создающий комфортные условия для игры и обучения, логопед, помогающий в развитии речи, и психолог, продумывающий траекторию развития ребенка. Система преемственности помогает воспитанникам чувствовать себя эмоционально и психологически комфортно, а также легко адаптироваться к образовательному процессу в первом классе.
Родители, дети которых пошли в "Интеллект-плюс" по государственной программе, не скрывают своих восторгов. Многие намерены остаться здесь и после того, как ребенку исполнится 3 года, заключив договор по коммерческой стоимости.
"Не экономьте на ребенке, ведь всем известна пословица "Что посеешь, то и пожнешь", — рассуждает Екатерина Баклыкова — Мы очень рады, что получили возможность попасть в такой замечательный детский сад по нацпроекту "Демография". Ребенок с удовольствием бежит сюда утром и не хочет никуда уходить!".
Напомним, что в частных детских садах Самары создано 631 дополнительное место для детей от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.