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Образование Общество

"Традиции плюс инновации": детский сад "Интеллект-плюс" приглашает детей по нацпроекту

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В обществе бытует миф о том, что частный детский сад — это очень дорогое, а потому недоступное удовольствие. Теперь же, благодаря нацпроекту "Демография", частные дошкольные учреждения Самары могут посещать дети от 1,5 до 3 лет по стоимости государственного или муниципального детского сада.

Фото: предоставлено детским садом "Интеллект-плюс"

О том, почему платный детский сад — отличная альтернатива государственным дошкольным учреждениям, рассказала Вера Солкина, директор автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Интеллект-плюс" (дошкольное отделение).

В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту В помощь "Демографии": в частных детских садах Самары открыты дополнительные места по нацпроекту
В частных детских садах Самары создано более 631 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. При этом посещение частного дошкольного учреждения не обременит родительский бюджет лишними расходами — стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Об этом "Волга Ньюс" рассказали в Самарском управлении министерства образования и науки Самарской области.

Частный детский сад "Интеллект-плюс" на 150 мест открылся в 2019 году. Учреждение работает по принципу "традиции плюс инновации", при этом учитываются индивидуальные особенности ребенка. У детей есть возможность посещать дополнительные занятия в рамках рабочего дня: научный центр, английский язык, робототехника, рисование, мультстудия, спортивные секции, школа дошкольника. По индивидуальному запросу предоставляется возможность заниматься песочной анимацией, вокалом, йогой, большим теннисом, посещать экспериментариум или индивидуальные занятия с логопедом и психологом.

Цель детского сада "Интеллект-плюс" — развить способности ребенка и создать для него уникальные возможности. В саду работают квалифицированные воспитатели и педагоги, в штате свой медицинский персонал. Для прогулок есть собственная охраняемая территория с мягким покрытием. В группах отдельные спальные комнаты, теплые полы. Пищу готовят на собственной кухне.

Посещать "Интеллект-плюс" могут дети от 1,5 до 7 лет. И не только по коммерческой стоимости — как только вступил в действие нацпроект "Демография", детский сад стал его участником. Теперь в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" родители получили возможность пользоваться услугами по стоимости муниципальных садов Самары.

Группы в детском саду разделены на три уровня: ясли (1,5–3 года), средняя группа (3–5 лет) и подготовительная группа (5–7 лет). Образовательная траектория продумана с учетом возрастных особенностей детей: активно используются разные виды и формы деятельности, чтобы подготовить воспитанников к успешному обучению в школе. В самой младшей группе делается акцент на развитие навыков самообслуживания и коммуникативных умений, в средней — на развитие эмоционального интеллекта, в старшей — на подготовку к школе и создание учебной мотивации.

В каждой группе детского сада — до 20-25 воспитанников, с которыми работают два воспитателя, занимающихся образовательной деятельностью, помощник воспитателя, создающий комфортные условия для игры и обучения, логопед, помогающий в развитии речи, и психолог, продумывающий траекторию развития ребенка. Система преемственности помогает воспитанникам чувствовать себя эмоционально и психологически комфортно, а также легко адаптироваться к образовательному процессу в первом классе.

Родители, дети которых пошли в "Интеллект-плюс" по государственной программе, не скрывают своих восторгов. Многие намерены остаться здесь и после того, как ребенку исполнится 3 года, заключив договор по коммерческой стоимости.

"Не экономьте на ребенке, ведь всем известна пословица "Что посеешь, то и пожнешь", — рассуждает Екатерина Баклыкова — Мы очень рады, что получили возможность попасть в такой замечательный детский сад по нацпроекту "Демография". Ребенок с удовольствием бежит сюда утром и не хочет никуда уходить!".

Напомним, что в частных детских садах Самары создано 631 дополнительное место для детей от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость присмотра и ухода за ребенком будет точно такой же, как и в государственном или муниципальном садике. Программа стартовала с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".

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