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Страхование Финансы

ВСК: Москва и Питер — самые травмоопасные регионы для детей, 94% несчастных случаев происходит с подростками

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года около 2% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней поступило в связи получением травм детьми — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Не менее 5% страховых случаев связаны с происшествиями во время занятий спортом или участия в соревнованиях.

Подростковый возраст является самым травмоопасным — 94% обращений в этом году поступило от родителей детей 13-17 лет. Меньше всего подвержены рискам малыши — на дошкольников приходится не более 3% травм.

Среди детей и подростков чаще всего получают травмы мальчики — 71% страховых случаев.

Помимо Москвы в топ-5 регионов с самым высоким уровнем детского травматизма входят:

  • Санкт-Петербург (2,2% обращений)
  • Великий Новгород (2,2%)
  • Нижний Новгород (1,6%)
  • Уфа (1,6%)
  • Иркутск (1,6%)

Самое большое количество детских травм приходится на март (17%) и апрель (16%). В начале учебного года фиксируется наименьшее число происшествий с детьми (4%).

Средний размер компенсации по страхованию детей от несчастных случаев с начала года составил 54 тыс. рублей. Основная доля обращений — 70% — была зафиксирована по корпоративным полисам (страховые программы от работодателей для сотрудников, включающие ЧП с детьми).

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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