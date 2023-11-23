ВСК: Москва и Питер — самые травмоопасные регионы для детей, 94% несчастных случаев происходит с подростками

С начала 2023 года около 2% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней поступило в связи получением травм детьми — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Не менее 5% страховых случаев связаны с происшествиями во время занятий спортом или участия в соревнованиях.

Подростковый возраст является самым травмоопасным — 94% обращений в этом году поступило от родителей детей 13-17 лет. Меньше всего подвержены рискам малыши — на дошкольников приходится не более 3% травм.

Среди детей и подростков чаще всего получают травмы мальчики — 71% страховых случаев.

Помимо Москвы в топ-5 регионов с самым высоким уровнем детского травматизма входят:

Санкт-Петербург (2,2% обращений)

Великий Новгород (2,2%)

Нижний Новгород (1,6%)

Уфа (1,6%)

Иркутск (1,6%)

Самое большое количество детских травм приходится на март (17%) и апрель (16%). В начале учебного года фиксируется наименьшее число происшествий с детьми (4%).

Средний размер компенсации по страхованию детей от несчастных случаев с начала года составил 54 тыс. рублей. Основная доля обращений — 70% — была зафиксирована по корпоративным полисам (страховые программы от работодателей для сотрудников, включающие ЧП с детьми).