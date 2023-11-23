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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн, с доставкой или самовывозом — теперь компании могут быстро выбрать номера на сайте билайн бизнес и получить сим-карты, когда и где удобно.

Фото: freepik.com

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Корпоративная сотовая связь — "рельсы", по которым происходит общение сотрудников компании с клиентами, партнёрами и между собой. От качества и удобства этой услуги зависит эффективность коммуникаций и бизнес-процессов.

Однако сам процесс подключения сотовой связи для бизнеса ещё недавно был далёк от совершенства: представителям компании нужно было либо ехать в офис одного из операторов, либо как минимум звонить личному менеджеру.

Команда билайн бизнес кардинально меняет подход к оказанию услуг корпоративной сотовой связи. Всего пять минут теперь занимает онлайн-процесс оформления номеров для сотрудников компаний. На сайте билайн бизнес можно выбрать тариф, подобрать номер, заполнить договор, а также указать способ получения оригиналов документов и сим-карт — в офисах билайна в день оформления заявки или с курьером в удобное для клиента время.

Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "ВымпелКом":

"Мы развиваем технологичные решения, постоянно совершенствуем пользовательский опыт и находим зоны роста даже в самых "стандартных" и устоявшихся направлениях. Мы сделали подключение корпоративных номеров таким же простым и интуитивным, как повседневный онлайн-заказ товаров. Это качественно новый уровень сервиса в телеком-отрасли. И мы будем продолжать работать над его улучшением в интересах наших клиентов".

На сайте билайн бизнес можно подключить корпоративную связь по тарифам из линейки "Гибкое решение". Тарифы настраиваются с учётом потребностей каждого сотрудника компании. Например, можно увеличить или уменьшить количество минут и гигабайтов интернета, которые входят в пакет. Звонки на номера билайн не расходуют пакет минут. Среди дополнительных возможностей: выгодные условия в роуминге, перенос трафика на следующий расчётный период и др.

Управлять настройками тарифов и контролировать расходы можно в личном кабинете билайн бизнес.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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