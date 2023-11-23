Суд обязал самарский СК расследовать дело о сомнительном банкротстве "Автозаводстроя"

Самарский районный суд 10 ноября отменил постановление о прекращении уголовного дела о преднамеренном банкротстве АО "Промышленное строительство" (бывшее "Автозаводстрой"), строившего завод для производства автомобилей Chevrolet Niva второго поколения.

Недостроенный завод в мае 2015 г. был продан и после цепочки сомнительных сделок оказался в собственности третьих лиц. "Автозаводстрой" при этом лишился единственного актива и ушел в банкротство, оставив кредиторов ни с чем. В числе крупнейших кредиторов были "Глобэксбанк" и ВТБ.

В 2019 г. было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Потерпевшим по нему было признано "Промышленное строительство" в лице конкурсного управляющего.

Расследование дела несколько раз прекращалось "в связи с отсутствием состава преступления". Конкурсный управляющий уже прибегал к помощи правосудия для его возобновления. Так 13 июля 2022 г. тот же Самарский районный суд признавал прекращение дела незаконным. Однако это не помешало 31 августа 2023 г. следователю прекратить его вновь по тем же обстоятельствам.

На этот раз в суде оспорил это решение и. о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области Ильдар Тахаутдинов. Возможно, это связано с работой в регионе комиссии центрального аппарата СК РФ, которая изучает в том числе отказные материалы.

Конкурсный управляющий "Промышленного строительства" ранее направлял жалобу в Следственный комитет (есть в распоряжении "Волга Ньюс"). В ней указывается, что предыдущим постановлением суда, отменившим прекращение дела, было признано необходимым получение результатов назначенных ранее экспертиз. В том числе финансово-экономической, поскольку ее выводы влияют на оценку вопроса о наличии, либо отсутствия состава преступления. Указывалось, что следствие так и не установило, куда и на какие цели были израсходованы денежные средства, выделявшиеся банками на строительство завода.

"Данное постановление суда никем не оспаривалось и вступило в законную силу. Таким образом, доводы, положенные в основании данного судебного решения, подлежали исполнению органом предварительного следствия", — пишет конкурсный управляющий.

Однако уголовное дело было опять прекращено по тем же основаниям без получения результатов ранее назначенных экспертиз. Таким образом, следствием было проигнорировано обязательное к исполнению судебное решение.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела, потерпевшая сторона указывала на признаки мошенничества в действиях руководства "Промышленного строительства". Так, строительно-техническая экспертиза показала, что стоимость фактически выполненных строительных работ составляет 1,1 млрд руб., а работы по консервации, за которые "Промышленное строительство" получило 150 млн руб., лишь имитировались. Куда делись еще 700 млн руб., полученных от заказчика ООО "ДжейВиСистемз" и банков, не ясно.

В ходе судебного рассмотрения очередной жалобы потерпевшей стороны на волокиту и бездействие следственного органа, было установлено, что требуемые экспертом запросы о движении денежных средств АО "Промышленное строительство" были направлены следственным органом в финансовые учреждения только 3 августа 2023 г. — через год после вынесения решения Самарского районного суда, обязавшего следствие провести указанные экспертизы.

"Таким образом получилось, что сроки расследования по данному уголовному делу закончились. В течение этих сроков по делу ничего не делалось, требуемые сроки расследования не устанавливались, а когда сроки предварительного следствия закончились, по делу просто вынесли постановление о прекращении данного уголовного дела", — отмечается в жалобе конкурсного управляющего.

По словам одного из юристов, защищающих интересы потерпевших, для завершения назначенных по делу экспертиз областное управление Следственного комитета должно было выйти в центральный аппарат СК для установления полноценного срока следствия с его дальнейшим продлением. Однако этого сделано не было. "Это свидетельствует о том, что намерения заканчивать незавершенные экспертизы у СК нет", — считает он.

Конкурсный управляющий в жалобе также выразил мнение, что в данном деле затрагиваются и интересы государства, поскольку речь может идти о незаконном выводе иностранным инвестором денежных средств за счет причинения ущерба отечественным банкам.