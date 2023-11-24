"Росгосстрах" в "черную пятницу" предлагает выгоду до 30% на популярные онлайн-продукты страхования

К "Черной пятнице" 2023 года "Росгосстрах" традиционно подготовил специальное предложение для своих клиентов, предоставив им возможность приобрести с выгодой до 30% продукты онлайн-страхования квартир, автомобилей, путешествий, а также жизни и здоровья. Подробную информацию о продуктах по этой акции можно найти на специальной странице на официальном сайте страховщика по ссылке rgs.ru/blackfriday2023. Скидки на полисы применятся автоматически при оформлении.
В частности, в период проведения акции можно приобрести полис имущественного страхования "Квартира в деталях". Жилье будет защищено от наиболее распространённых рисков: заливов, пожара, кражи, стихийных бедствий.
Финансовую защиту на случай дорожно-транспортного происшествия обеспечит программа "Каско Профессионал". Такой полис стоит дешевле традиционного каско и не требует осмотра автомобиля. В покрытие программы входит не только ремонт или денежные выплаты в случае ДТП по вине третьих лиц, но и техническая помощь на дороге.
Застраховать себя и своих близких от несчастного случая поможет полис "Ваша защита". При покупке этого продукта клиент может сам определить срок страхования (начинается от одного месяца), страховую сумму (до 1 млн рублей) и набор рисков, которые входят в покрытие. Программа "Ваша защита" подходит для занятия спортом и участия в любительских спортивных мероприятиях.
Также в преддверии приближающихся новогодних праздников и каникул особую актуальность приобретает страхование путешествий — как за рубеж, так и по России. Полис избавляет от лишнего стресса при нештатной ситуации и позволяет получить оперативную медицинскую помощь во время поездки. Страховку можно приобрести для коротких поездок, длительных путешествий, а также обучения за границей.
Покупка всех этих продуктов на сайте "Росгосстраха" в "черную пятницу" позволит сэкономить не только деньги, но и время — ведь оформление занимает считанные минуты.
Специальная акция "Росгосстраха" для любящих распродажи клиентов продлится до 30 ноября.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.