Под Тольятти загорелось производственное здание

В пятницу, 24 ноября, в Ставропольском районе Самарской области загорелось производственное здание. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в 10:03 на ул. Строителей в с. Тимофеевка. Горит кровля здания на 450 кв. м. Пострадавших нет.

В тушении огня участвуют 68 человек и 22 единицы техники.