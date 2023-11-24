К Новому году: клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

Tele2 в Самарской области предлагает новым клиентам подключить со скидкой 50% премиальный тариф Black. Эксклюзивный продукт дает абонентам большой пакет минут и трафика, домашний интернет бесплатно на целый квартал, а мультиподписку MiXX — за ноль рублей на месяц. Тариф с доступом к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv идеально подойдет любителям сериалов, а обслуживание на выделенной линии гарантирует персонализированный подход в сервисе.
Tele2 запустила новогоднее предложение для новых клиентов: они могут подключить премиальный тариф Black по цене обычного. Он ориентирован на активных пользователей цифровых услуг, любителей кино и всех, кто ждет от своего оператора индивидуального обслуживания. Абоненты получают все преимущества продуктового хита за полцены: например, в Самарской области тариф доступен за 350 рублей вместо привычных 700.
Эксклюзивная новогодняя версия Black для новых клиентов включает 50 Гб и такой же пакет интернет-трафика дополнительно каждый третий месяц. В числе преимуществ — возможность бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX месяц, а домашним интернетом — целых три.
Тариф включает безлимит на Youtube, Telegram и WhatsApp, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv. Клиенты, привыкшие к традиционным сервисам, могут не ограничивать себя в звонках: в пакете есть 1000 минут и безлимитные вызовы внутри сети. Наконец, клиенты получают международный роуминг без доплат — в тариф по умолчанию включена услуга "Безлимитные мессенджеры за границей", которая позволяет использовать все основные мессенджеры в поездках за рубеж без ограничений.
Как премиальные клиенты, пользователи Black могут брать пауэрбанк в аренду неограниченное количество раз бесплатно и получить моментальное решение вопросов на выделенной линии. Мультиподписка MiXX дает дополнительные 50 Гб трафика, доступ к каталогу "Литрес" и "VK Музыке", 10%-ю скидку на Lamoda.
Новогоднее предложение действует в большинстве регионов Tele2, подробнее на сайте.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)