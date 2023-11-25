Хоккейная "Лада" проиграла на выезде "Автомобилисту"

Тольяттинцы вновь потерпели неудачу в овертайме, уступив на этот раз на выезде "Автомобилисту".
ХК "Лада": Подъяпольский; Солянников — Березин, Романов — Фисенко (К) — Шумаков; Минеев — Росандич, Сафин — Михайлов — Кугрышев; Семин — Калабушкин, Алтыбармакян — Куликов — Ожгихин; Булычев — Васильков, Грошев — Стальнов — Червоненко.
Шайбы забросили:
0:1 — Иван Романов (Фисенко, Алтыбармакян, 10:21).
1:1 — Ник Эберт (Голышев, 16:15, бол).
2:1 — Ник Эберт (Да Коста, Голышев, 22:23).
2:2 — Владислав Червоненко (Минеев, Росандич, 55:28).
3:2 — Стефан Да Коста (Голышев, 61:14).
Штраф: 10 (Галкин — 2, Трямкин — 2, Романцев — 2, Эберт — 2, Обидин — 2) — 12 (Росандич — 2, Калабушкин — 4, Ожгихин — 2, Куликов — 2, Сафин — 2).
Броски в створ: 41 (10-8-22-1) — 24 (8-9-6-1).
Выигранные вбрасывания: 36 (14-6-15-1) — 24 (9-10-4-1).
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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