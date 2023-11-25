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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла на выезде "Автомобилисту"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинцы вновь потерпели неудачу в овертайме, уступив на этот раз на выезде "Автомобилисту".

ХК "Лада": Подъяпольский; Солянников — Березин, Романов — Фисенко (К) — Шумаков; Минеев — Росандич, Сафин — Михайлов — Кугрышев; Семин — Калабушкин, Алтыбармакян — Куликов — Ожгихин; Булычев — Васильков, Грошев — Стальнов — Червоненко.

Шайбы забросили:

0:1 — Иван Романов (Фисенко, Алтыбармакян, 10:21).

1:1 — Ник Эберт (Голышев, 16:15, бол).

2:1 — Ник Эберт (Да Коста, Голышев, 22:23).

2:2 — Владислав Червоненко (Минеев, Росандич, 55:28).

3:2 — Стефан Да Коста (Голышев, 61:14).

Штраф: 10 (Галкин — 2, Трямкин — 2, Романцев — 2, Эберт — 2, Обидин — 2) — 12 (Росандич — 2, Калабушкин — 4, Ожгихин — 2, Куликов — 2, Сафин — 2).

Броски в створ: 41 (10-8-22-1) — 24 (8-9-6-1).

Выигранные вбрасывания: 36 (14-6-15-1) — 24 (9-10-4-1).

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