В Самарском университете ведут разработку магистерской по цифровому социальному предпринимательству

Преподаватели Самарского университета им. Королёва стали победителями грантового конкурса для преподавателей магистратуры — 2022/23 Стипендиальной программы Владимира Потанина. Они разработают программу магистратуры "Цифровое социальное предпринимательство", сообщила пресс-служба вуза.

Процесс разработки включает в себя теоретические и практические исследования. Одной из составляющих научно-методологической части большого проекта по разработке образовательной магистерской программы является тематический семинар "Цифровое социальное предпринимательство".

Первый игровой семинар со студентами и приглашенными экспертами прошел на базе "Точки кипения" университета в четверг, 23 ноября. Модераторами выступили Мария Скивко, PhD, доцент кафедры социальных систем и права Самарского университета им. Королёва, а также Алевтина Зубова, к. ю. н., доцент кафедры социальных систем и права.

"Эта программа разрабатывается, с одной стороны, на основе отечественного и зарубежного опыта в сфере предпринимательства; а с другой стороны, с учетом применения цифровых технологий для решения социальных проблем", — рассказала Мария Скивко.

В рамках теоретических изысканий планируется изучить существующие магистерские программы по теме социального предпринимательства и проанализировать рынок социального предпринимательства в России и за рубежом на предмет применения цифровых технологий для решения социальных проблем.

На основе результатов теоретической части будет сформирован перечень необходимых компетенций, значимых для успешного ведения социального бизнеса в цифровой среде.

Предполагается, что набор получаемых навыков будет достаточно разнообразным — здесь и знание цифровых решений, технологий, включая создание мобильных приложений, с одной стороны. С другой — навыки для ведения бизнеса: управление проектом, создание команды, оценка рисков, формулирование бизнес-идеи. И третий аспект — это коммуникативные навыки, лидерские качества. Потому что социальное предпринимательство — это не благотворительность, а бизнес, т. е. зарабатывание денег, но в очень специфической отрасли.

Практическая часть предполагает проведение игрового семинара для обучающихся с привлечением местных экспертов отрасли с целью выработки совместных цифровых решений социальных проблем Самарской области.

"Благодаря внедрению образовательной программы "Цифровое социальное предпринимательство" студенты освоят актуальные навыки и компетенции, которые будут полезны и применимы как непосредственно в сфере реализации социального бизнеса, так и в других профессиональных областях.

Поддержка и развитие социальных проектов будут стимулировать развитие социального предпринимательства в регионе, формирование и укрепление локального сообщества предпринимателей, а также более точечное решение социальных проблем в регионе", — уверена спикер.

К тому же актуальная образовательная программа, отвечающая современным вызовам цифровой среды, может повысить привлекательность и рейтинг вуза и региона, а также способствовать повышению инновационной деятельности студентов.

Если говорить на конкретном примере, то на семинаре был проведен мини-марафон студенческих идей. Победителем был признан кейс — разработка мобильного приложения для пожилых людей, с упрощенным интерфейсом. Оно может заменить несколько вкладок и кнопок, например, как заказать продукты, лекарства или сделать другие покупки, не выходя из дома.

С одной стороны, такие сервисы помогают определенной категории населения, плюс обеспечивается взаимодействие молодежи с пожилым поколением. Это еще и бизнес, потому что туда подключаются различные сервисы доставки, супермаркеты, которые предоставляют свой сервис и получают новых клиентов через эти приложения.

"По итогам семинара можно сказать, что прошло все у нас очень интересно. Были студенты трех вузов: Самарского университета им. Королёва, СГЭУ и университета "МИР". За три часа студенты разработали очень интересные проекты, — делится Мария Скивко. — Я считаю, что мы опробовали такую модель, которая может вполне работать и дальше. Конечно, программа нуждается в дальнейшем усовершенствовании и доработке, но уже понятно, что это хорошая схема для образовательного процесса и разработки идей".