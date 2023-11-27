В Самарском университете ведут разработку магистерской по цифровому социальному предпринимательству

Преподаватели Самарского университета им. Королёва стали победителями грантового конкурса для преподавателей магистратуры — 2022/23 Стипендиальной программы Владимира Потанина. Они разработают программу магистратуры "Цифровое социальное предпринимательство", сообщила пресс-служба вуза.
Процесс разработки включает в себя теоретические и практические исследования. Одной из составляющих научно-методологической части большого проекта по разработке образовательной магистерской программы является тематический семинар "Цифровое социальное предпринимательство".
Первый игровой семинар со студентами и приглашенными экспертами прошел на базе "Точки кипения" университета в четверг, 23 ноября. Модераторами выступили Мария Скивко, PhD, доцент кафедры социальных систем и права Самарского университета им. Королёва, а также Алевтина Зубова, к. ю. н., доцент кафедры социальных систем и права.
"Эта программа разрабатывается, с одной стороны, на основе отечественного и зарубежного опыта в сфере предпринимательства; а с другой стороны, с учетом применения цифровых технологий для решения социальных проблем", — рассказала Мария Скивко.
В рамках теоретических изысканий планируется изучить существующие магистерские программы по теме социального предпринимательства и проанализировать рынок социального предпринимательства в России и за рубежом на предмет применения цифровых технологий для решения социальных проблем.
На основе результатов теоретической части будет сформирован перечень необходимых компетенций, значимых для успешного ведения социального бизнеса в цифровой среде.
Предполагается, что набор получаемых навыков будет достаточно разнообразным — здесь и знание цифровых решений, технологий, включая создание мобильных приложений, с одной стороны. С другой — навыки для ведения бизнеса: управление проектом, создание команды, оценка рисков, формулирование бизнес-идеи. И третий аспект — это коммуникативные навыки, лидерские качества. Потому что социальное предпринимательство — это не благотворительность, а бизнес, т. е. зарабатывание денег, но в очень специфической отрасли.
Практическая часть предполагает проведение игрового семинара для обучающихся с привлечением местных экспертов отрасли с целью выработки совместных цифровых решений социальных проблем Самарской области.
"Благодаря внедрению образовательной программы "Цифровое социальное предпринимательство" студенты освоят актуальные навыки и компетенции, которые будут полезны и применимы как непосредственно в сфере реализации социального бизнеса, так и в других профессиональных областях.
Поддержка и развитие социальных проектов будут стимулировать развитие социального предпринимательства в регионе, формирование и укрепление локального сообщества предпринимателей, а также более точечное решение социальных проблем в регионе", — уверена спикер.
К тому же актуальная образовательная программа, отвечающая современным вызовам цифровой среды, может повысить привлекательность и рейтинг вуза и региона, а также способствовать повышению инновационной деятельности студентов.
Если говорить на конкретном примере, то на семинаре был проведен мини-марафон студенческих идей. Победителем был признан кейс — разработка мобильного приложения для пожилых людей, с упрощенным интерфейсом. Оно может заменить несколько вкладок и кнопок, например, как заказать продукты, лекарства или сделать другие покупки, не выходя из дома.
С одной стороны, такие сервисы помогают определенной категории населения, плюс обеспечивается взаимодействие молодежи с пожилым поколением. Это еще и бизнес, потому что туда подключаются различные сервисы доставки, супермаркеты, которые предоставляют свой сервис и получают новых клиентов через эти приложения.
"По итогам семинара можно сказать, что прошло все у нас очень интересно. Были студенты трех вузов: Самарского университета им. Королёва, СГЭУ и университета "МИР". За три часа студенты разработали очень интересные проекты, — делится Мария Скивко. — Я считаю, что мы опробовали такую модель, которая может вполне работать и дальше. Конечно, программа нуждается в дальнейшем усовершенствовании и доработке, но уже понятно, что это хорошая схема для образовательного процесса и разработки идей".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.