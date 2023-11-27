16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область развивает сотрудничество с Казахстаном Апелляция не поддержала требований "Лагуны" к власти Самары Самарских предпринимателей приглашают принять участие в торговом форуме в Архангельске Минтранс требует 2,7 млрд руб. за срыв сдачи Фрунзенского моста Начинающие предприниматели Самарской области озвучили идеи для стартапов

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область развивает сотрудничество с Казахстаном

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов провел встречу с представителями официальной делегации из Казахстана во главе с первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области Нурымбетом Сактагановым. Официальным гостям региона представили инвестиционный потенциал губернии, а также перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Отношения между Самарской областью и республикой Казахстан в последние годы развиваются достаточно динамичными темпами, — сделал акцент министр. — Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ. По итогам 1 полугодия 2023 года Казахстан занимает 2 место по объему регионального экспорта".

Напомним, в начале ноября на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана губернатор Дмитрий Азаров представил опыт сотрудничества губернии с республикой и обозначил перспективы его развития. По словам главы региона, Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ.

Сегодня Самарская область поставляет в Казахстан алюминий и алюминиевые изделия, минеральное топливо, оборудование и механические устройства, изделия из черных металлов, пластмассы, продукты неорганической химии и др. Из соседнего государства в регион импортируются оборудование, электрические машины, оптические инструменты, минеральное топливо, а также растения и деревья. Развиты отношения двух территорий и в сфере сельского хозяйства. Регион экспортирует в Казахстан подсолнечное масло, жмыхи, ячмень.

"С каждым годом возрастает актуальность межрегионального сотрудничества. Приграничное расположение Восточного Казахстана является одним из факторов для экономического роста. Мы обладаем всеми необходимыми условиями, чтобы стать транспортным хабом между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", — отметил Нурымбет Сактаганов.

Дмитрий Богданов отметил, что Самарская область готова расширять направления экспорта, наращивать объемы продукции, поставляемой в соседнее государство.

"Одно из ключевых направлений развития сотрудничества Самарской области и республики Казахстан — поставки удобрений. Самарская область — лидер в стране по производству аммиака и минеральных удобрений. Объем производства аммиака в 2022 году в Самарской области составил 1,2 миллиона тонн, минеральных удобрений — 2,5 миллиона тонн", — рассказал глава областного минэкономразвития.

Еще одним важным направлением для развития сотрудничества является поставка сельскохозяйственной техники. В Самарской области сейчас работает 7 предприятий сферы сельхозмашиностроения, которые производят широкий спектр техники: от самоходных опрыскивателей до многофункциональных посевных машин.

Нурымбет Сактаганов перечислил направления промышленности, развитые в Восточно-Казахстанской области и которые могут стать основой для налаживания сотрудничества с 63-м регионом РФ: "У нас очень развита металлургия. Например, 14% от всего титана, производимого в мире, выпускается также у нас. Есть бериллиевые производства, заводы по производству тантала, уранового топлива для атомных электростанций".

Дмитрий Богданов уделил особое внимание теме создания в регионе кластера беспилотной авиации. В этом направлении Самарская область и Казахстан также могут наладить активно взаимодействие.

В ближайшее время на площадке ОЭЗ "Тольятти" будет запущен завод по серийному выпуску грузовых дронов. Их можно использовать, в том числе, для выполнения агрохимических работ.

По итогам встречи представители Восточно-Казахстанской области выразили уверенность в развитии двухсторонних отношений и расширении направлений сотрудничества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3