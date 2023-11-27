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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал, какие китайские авто попадали в ДТП чаще всего в этом году

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" подвел итоги трех кварталов 2023 года по урегулированию страховых случаев по китайским авто. Аналитики компании отметили, что средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае.

В целом, количество ДТП в 2023 году с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С января по октябрь "Ингосстрах" отремонтировал более 3 300 китайских автомобилей, а средний чек по ремонту составил 106 847 рублей.

Если говорить про марки, которые чаще всего попадали в ДТП и обращались в компанию по ОСАГО и каско с января по октябрь, то на первом месте расположилась Chery: количество попавших в аварию машин составило 2 832 штуки. Далее следуют марки HAVAL — 2 793 авто, Geely — 2 076 авто, Exeed — 1 296 авто и ISUZU — 595 авто. Для сравнения, в прошлом году по итогам 9 месяцев самым аварийным авто был HAVAL — 1 841 авто, далее были Chery — 1 651 авто, Geely — 1 594 авто, LIFAN — 413 авто и ISUZU — 287 авто.

Чаще всего страховые случаи с китайскими авто происходили в Москве (4 163 авто), Санкт-Петербурге (1 387 авто), Московской (927 авто) и Челябинской (392 авто) областях, а также в Краснодарском крае (264 авто).

"Увеличение ДТП с участием китайских автомобилей — вполне закономерное явление: за последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. Партнеры "Ингосстраха" — СТО с большим опытом работы, которые максимально оперативно помогают клиентам отремонтировать автомобили любых марок, а наша компания, в свою очередь, в течение одного рабочего часа выдает направление на ремонт по каско. Такая слаженная работа позволяет помочь нашим застрахованным отремонтировать авто в короткие сроки в проверенных сервисах", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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