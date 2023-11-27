"Ингосстрах" рассказал, какие китайские авто попадали в ДТП чаще всего в этом году

"Ингосстрах" подвел итоги трех кварталов 2023 года по урегулированию страховых случаев по китайским авто. Аналитики компании отметили, что средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае.
В целом, количество ДТП в 2023 году с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С января по октябрь "Ингосстрах" отремонтировал более 3 300 китайских автомобилей, а средний чек по ремонту составил 106 847 рублей.
Если говорить про марки, которые чаще всего попадали в ДТП и обращались в компанию по ОСАГО и каско с января по октябрь, то на первом месте расположилась Chery: количество попавших в аварию машин составило 2 832 штуки. Далее следуют марки HAVAL — 2 793 авто, Geely — 2 076 авто, Exeed — 1 296 авто и ISUZU — 595 авто. Для сравнения, в прошлом году по итогам 9 месяцев самым аварийным авто был HAVAL — 1 841 авто, далее были Chery — 1 651 авто, Geely — 1 594 авто, LIFAN — 413 авто и ISUZU — 287 авто.
Чаще всего страховые случаи с китайскими авто происходили в Москве (4 163 авто), Санкт-Петербурге (1 387 авто), Московской (927 авто) и Челябинской (392 авто) областях, а также в Краснодарском крае (264 авто).
"Увеличение ДТП с участием китайских автомобилей — вполне закономерное явление: за последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. Партнеры "Ингосстраха" — СТО с большим опытом работы, которые максимально оперативно помогают клиентам отремонтировать автомобили любых марок, а наша компания, в свою очередь, в течение одного рабочего часа выдает направление на ремонт по каско. Такая слаженная работа позволяет помочь нашим застрахованным отремонтировать авто в короткие сроки в проверенных сервисах", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.