"Союз-2.1б" с космическим аппаратом успешно стартовал с Плесецка

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В субботу, 25 ноября, в 23 часа 58 минут (по московскому времени) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.