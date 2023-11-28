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На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) опубликовало информацию о ходе конкурсного производства АО Коммерческий банк "Газбанк". Согласно этим сведениям, за время процедуры с 2018 г. было потрачено 1,46 млрд руб., или 9,2% от конкурсной массы.

Напомним, приказом Банка России от 11 июля 2018 г. у Газбанка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно реестру обязательств банка, за выплатой на сумму около 17,8 млрд руб. могут обратиться порядка 47,5 тыс. клиентов, в том числе около 300 человек, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, в объеме 46 млн рублей.

Конкурсным управляющим Газбанка стало АСВ. Вопросы по поводу крупных расходов на процедуры банкротства в СМИ подняли уже в 2019 году. Наибольшая статья расходов — 543,3 млн руб. — связана с услугами по возврату проблемных активов, которые оказывает АО "Юрэнергоконсалт". Компания зарегистрирована в 2013 г. в Москве, затем в 2021 г. была реорганизована. Выручка новой организации в прошлом году составила 1,1 млрд рублей. Основной владелец в ИАС Seldon.Basis не раскрывается. 1% принадлежит ООО "Юрпомощь", собственником которого выступает Юлия Толоконникова. Она работала гендиректором в компании Анатолия Яблонского ООО "Унвия. Строительство и Инвестирование".

195,2 млн руб. было потрачено на заработную плату и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления). Эксплуатационные расходы (в том числе арендная плата) составили 193,6 млн рублей.

Более 165 млн руб. направлены на оплату услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства (ООО "Регион Эстейт", ООО "Альба Адриатика" и другие). За 17,5 млн руб. трудилось ООО "Регион Эстейт", которое на 50% принадлежит Николаю Дорошенко (в прошлом учредитель АО "Внуковские отели") и еще 50% — Артему Лещенко.

Отметим, что не всех устраивает щедрость АСВ по вознаграждению привлеченных организаций. Например, комитет кредиторов хабаровского банка "Уссури" выиграл суд, который признал необоснованным привлечение ООО "Регион Эстейт" по договору об оказании юридических услуг. Размер вознаграждения компании составлял 45% от суммы, фактически поступившей в конкурсную массу должника.

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