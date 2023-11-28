В Исаклинском, Сергиевском и Безенчукском районах 28 и 29 ноября планируется отключение света

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Осинки (ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Л. Толстого, ул. Маяковского);

28.11.23 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка (ул. Кальцова);

29.11.23 с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Полевая, Лесная, Партизанская);

29.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная);

29.11.2023 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино (ул. Советская, ул. Первомайская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.