Лучше предупредить, чем лечить: ВСК запустила новую программу защиты здоровья сотрудников

Страховой Дом ВСК расширил линейку добровольного медицинского страхования новой программой защиты "Светофор здоровья". Она может быть включена в корпоративный ДМС или оформлена отдельно.
Вопрос здоровья сотрудников становится особо острым на фоне глобальной нехватки кадров для работодателей. В июле 2023 года был установлен новый рекорд дефицита работников: о нехватке сотрудников заявили 42 процента предприятий. Такой уровень кадрового голода стал максимальным с 1996 года. Нагрузка на не полностью укомплектованный коллектив и так увеличена. Поэтому при несвоевременном предупреждении заболеваний растут риски ухудшения самочувствия сотрудников, а соответственно и сроки их выздоровления — нагрузка на и без того истощенный здоровый коллектив растет, а качество работы ухудшается.
Чтобы избегать подобных ситуаций, Страховой Дом ВСК создал новое для страхового рынка решение. Компания составляет паспорт здоровья коллектива с картой рисков, основанных на анкетировании и данных обращаемости. Практикующими врачами собственной медицинской службы ВСК разработана анкета для определения характера питания, образа жизни, физической активности человека, а также выявления жалоб на различные органы и системы.
По результатам прохождения опроса весь коллектив распределяется по "Светофору здоровья", затем врачи Цифровой клиники ВСК проактивно начинают работать с пациентами, имеющими риски развития заболеваний, поскольку лучше предупредить болезнь, чем лечить.
"Согласно оценкам специалистов ВСК, вовлечение сотрудников в здоровый образ жизни, проведение в офисе и на производстве профилактических мероприятий, направленных на выявление и предупреждение рисков заболеваний, на 10% снижают число конфликтов и стресса на работе, на 20% — количество и продолжительность больничных и неэффективный трудоголизм, а также на 10% увеличивают вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их удовлетворенность жизнью", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.