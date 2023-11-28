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Страхование Финансы

Лучше предупредить, чем лечить: ВСК запустила новую программу защиты здоровья сотрудников

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК расширил линейку добровольного медицинского страхования новой программой защиты "Светофор здоровья". Она может быть включена в корпоративный ДМС или оформлена отдельно.

Вопрос здоровья сотрудников становится особо острым на фоне глобальной нехватки кадров для работодателей. В июле 2023 года был установлен новый рекорд дефицита работников: о нехватке сотрудников заявили 42 процента предприятий. Такой уровень кадрового голода стал максимальным с 1996 года. Нагрузка на не полностью укомплектованный коллектив и так увеличена. Поэтому при несвоевременном предупреждении заболеваний растут риски ухудшения самочувствия сотрудников, а соответственно и сроки их выздоровления — нагрузка на и без того истощенный здоровый коллектив растет, а качество работы ухудшается.

Чтобы избегать подобных ситуаций, Страховой Дом ВСК создал новое для страхового рынка решение. Компания составляет паспорт здоровья коллектива с картой рисков, основанных на анкетировании и данных обращаемости. Практикующими врачами собственной медицинской службы ВСК разработана анкета для определения характера питания, образа жизни, физической активности человека, а также выявления жалоб на различные органы и системы.

По результатам прохождения опроса весь коллектив распределяется по "Светофору здоровья", затем врачи Цифровой клиники ВСК проактивно начинают работать с пациентами, имеющими риски развития заболеваний, поскольку лучше предупредить болезнь, чем лечить.

"Согласно оценкам специалистов ВСК, вовлечение сотрудников в здоровый образ жизни, проведение в офисе и на производстве профилактических мероприятий, направленных на выявление и предупреждение рисков заболеваний, на 10% снижают число конфликтов и стресса на работе, на 20% — количество и продолжительность больничных и неэффективный трудоголизм, а также на 10% увеличивают вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их удовлетворенность жизнью", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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